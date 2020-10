Leserbrief Schutz der Menschen und der Umwelt soll im Zentrum stehen «Die Unternehmen haften bereits heute», Ausgabe vom 7. Oktober

Bundesrätin Karin Keller-Sutter versucht in ihrem Bericht, die Leserinnen und Leser auf eine falsche Fährte zu führen. Recherchen des Magazins «Public Eye» zeigen, wie intransparent die Machenschaften von Glencore und Syngenta sind. Skandale, die im Stil moderner Sklaverei die Verantwortungslosigkeit aufzeigen, will ich als Konsumentin von solch erwirtschafteten Gütern nicht unterstützen. Mit der Initiative wird eine Rechtsgrundlage geschaffen, die Menschenrechte und Umweltschutz in den Fokus nimmt. Dass sich ein bürgerliches Komitee und viele Vertreterinnen und Vertreter der Wirtschaft hinter die Initiative stellen, zeigt auf, dass es sich um eine umsetzbare Forderung handelt. Die Konzernverantwortungsinitiative wird von 114 Hilfswerken, Frauen-, Menschenrechts- und Umweltorganisationen, kirchlichen, genossenschaftlichen und gewerkschaftlichen Vereinigungen sowie Aktionärsverbänden unterstützt.

Ein Grossteil der Bevölkerung erachtet es als selbstverständlich, dass ein Konzern für Umweltschäden und Missachtung der Menschenrechte haftet und zur Verantwortung gezogen werden kann. In der Schweiz sind der Schutz der Arbeitnehmer und Haftungsfragen klar geregelt. Schaut man weit über die Schweizergrenzen hinaus, dann bekommen die letzten in der Wertschöpfungskette den Preisdruck am stärksten zu spüren, da einige Konzerne ihren übermässigen Profit höher gewichten als den Schutz der Menschen und der Umwelt. Andererseits gibt es viele Konzerne und Firmen, die bereits heute ihre globale Verantwortung wahrnehmen und auch danach handeln. Sie haben nichts zu befürchten. Es ist nur wünschenswert, dass für alle Konzerne die gleichlangen Spiesse gelten. Dies unterstütze ich mit einem Ja zur Konzernverantwortungsinitiative.

Rita Hofer, Kantonsrätin ALG, Hünenberg