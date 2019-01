Schutz für eine bedrohte Art An der Grenze zur Gemeinde Hünenberg befinden sich nach Angaben des Kantons die letzten Seebinsen im Zugersee. Mittels eines Zauns will man die natürlichen Feinde von den Pflanzen fernhalten. Raphael Biermayr

Zwischen dem Schilf und dem offenen Wasser im Chamer Gebiet Eslen finden sich die verbliebenen rund 20 Quadratmeter Seebinsen im Zugersee. (Bild: Tiefbauamt des Kantons Zug)

Schilf ist nicht immer Schilf. Manchmal erblickt das Auge auch sogenannte Seebinsen, die aus dem Wasser ragen. Am Zugersee ist das jedoch fast unmöglich. Nach Angaben der Abteilung Wasserbau und baulicher Gewässerschutz der kantonalen Baudirektion gibt es dort nämlich nur noch ein einziges Vorkommen: Im Gebiet Eslen in Cham, unweit des Bahnhofs und an der Grenze zur Gemeinde Hünenberg gelegen.

Das ist zwar nichts Neues, habe man das doch bereits im Jahr 1991 festgestellt. Allerdings sei diese Pflanzengattung damals noch auf einer Fläche von rund 370 Quadratmetern ausgemacht worden. Bei einer Begehung im Herbst 2018 seien es nur noch deren 20 gewesen. «Oberhalb der Wasseroberfläche war nur ein einziger Binsenhalm sichtbar; die restlichen Halme waren bis auf wenige Zentimeter oberhalb der Seesohle abgefressen», heisst es ziemlich dramatisch im amtlichen Bericht dazu. Jener liegt bis zum 6. Februar beim Tiefbauamt in Zug auf, denn die angeblich letzten Seebinsen im Zugersee sollen mittels Schutzmassnahmen vor den gefrässigen Wasservögeln gerettet werden. Dies durch einen Maschendrahtzaun, der während fünf Jahre die Binsen seeseitig schützen soll. Der geplante Zaun ist 50 Meter lang und 2 Meter hoch und an Holzpfählen befestigt. Er umfasst auch den Schilfbestand, der zwischen den Binsen und dem Ufer liegt. Diese Massnahme ist im Zusammenhang mit mehreren vom Kanton Zug eingeleiteten Schritten zu sehen, um den Schilf- und nun eben auch den Seebinsenrückgang zu stoppen.

Schon die Pfahlbauer kannten diese Pflanzen

Bei der Seebinse handelt es sich offenbar um einen Ureinwohner: Sie sei «seit Jahrtausenden» am Zugersee anzutreffen, heisst es im besagten Bericht. Wie auch andernorts seien die Bestände infolge der Überdüngung der Seen stark zurückgegangen. Dank verbesserter Wasserqualität erholten sie sich mittlerweile mancherorts wieder. Das bestätigt beispielsweise ein Beitrag in den «Freiburger Nachrichten» vom Sommer 2017, der von wachsenden Beständen im Murtensee und im Neuenburgersee handelt. Auch im Zugersee soll die Seebinse wieder stärker in Erscheinung treten und nicht nur im Gebiet Eslen erhalten werden. Um das zu erreichen, setzt man gemäss dem erwähnten Bericht auf Anpflanzung – aber nicht mit irgendeiner Binse: «Aus genetischen Gründen soll die Wiederbepflanzung mit dem lokal vorkommenden Genotyp vorgenommen werden», schreibt die Abteilung Wasserbau und baulicher Gewässerschutz. Das bedeutet, dass das Saatgut aus erwähntem letztem Bestand in Cham gewonnen werden soll.

Die Errichtung ist für den Februar vorgesehen

Sowohl der betroffene Berufsfischer als auch die beiden Grundeigentümer hätten ihr Einverständnis für den Maschendrahtzaun gegeben. Sollten während der Auflagefrist keine Einsprachen gegen das Projekt erhoben werden, wird dieses bereits im Februar umgesetzt werden. Ob diese Massnahme erfolgreich sein, oder aber – um beim Thema zu bleiben – in die Binsen gehen wird, wird sich allerdings erst noch weisen.