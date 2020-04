Briefkastenfirmen: Schwarze Schafe ruinieren den Ruf Wenn Treuhänder oder Anwälte einer Firma ohne Büro und Personal einen Briefkasten bieten, ist das oft die einzige legale Art der Domizilierung für solche Unternehmen.

In diese Briefkastenanlage an einem Geschäftsgebäude in der Stadt Zug gehört eine Menge Post. Bild: Maria Schmid (14. April 2020)

Sogenannten Briefkastenfirmen haftet der Ruf des Illegalen an. Der Kanton Zug verfügt über rund 6000 solcher Firmen (Ausgabe vom 4. April). Gegen den schlechten Ruf solcher Firmen wehren sich Treuhänder und Anwälte. Denn für Firmen ohne Büros oder Personal sind die Dienstleistungen von Treuhändern und Anwälten oft die einzig legale Art im Kanton Zug ein Domizil zu erhalten.

Andrea Hodel, Präsidentin des Advokatenvereins des Kantons Zug, und Bruno Aeschlimann, Präsident der Zuger Treuhändervereinigung, zeigen auf, wie oder wem solche Firmen nützen und wie sie mit allfälligen schwarzen Schafen umgehen.

Firmen können verschiedene Zwecke haben

Er wisse nicht, weshalb diese Form von Firmen – der Präsident der Zuger Treuhändervereinigung Bruno Aeschlimann nennt sie «c/o-Firmen» – heute noch einen derart schlechten Ruf geniesse. «c/o» stammt aus dem Englischen und heisst «care of», zu deutsch etwa «unter Obhut von». Es seien Firmen, die weder Personal noch Büroräume hätten. «Solche c/o-Firmen können verschiedene Zwecke haben», erklärt Bruno Aeschlimann. Beispielsweise, um Liegenschaften zu halten oder eine Nachfolgeregelung aufzugleisen. «Eine c/o-Gesellschaft ist nicht per se illegitim, im Gegenteil, es ist oftmals die einzig legitime Art der Domizilierung einer Gesellschaft ohne Personal und eigene Büros», führt der Treuhänder aus.

Vor 15 bis 20 Jahren sei der Ruf solcher Gesellschaften noch massiv schlechter gewesen als heute. Das habe mit den Steuerprivilegien zu tun gehabt. Diese seien nun seit Ende des letzten Jahres aufgehoben. Aeschlimann erklärt, dass die Ursache für den Boom der c/o-Gesellschaften mit der Einführung der Holdingbesteuerung im Kanton Zug begonnen habe. In den 1920er-Jahren habe der Kanton damit beabsichtigt, gute Steuerzahler nach Zug zu holen. Das sei auch gelungen und habe zudem den Boden für das Geschäft mit diesen c/o-Firmen bereitet. Die Tendenz eine solche Firma zu gründen, sei nun nach dem Wegfall der Steuerprivilegien deutlich abnehmend.

Schwarze Schafe dank Netzwerk erkennen

Die Gründe, einer c/o-Firma seine Dienste zur Verfügung zu stellen, sind laut Aeschlimann verschieden. Zum einen verfüge der Treuhänder dadurch über ein kleines Fixeinkommen. Zum anderen können durch die Domizilgewährung allenfalls auch andere Leistungen nachgefragt werden. Wie beispielsweise das Führen der Buchhaltung, die Erledigung der Steuererklärung oder Beratungen.

Ihm und seinen Kolleginnen und Kollegen sei durchaus bewusst, dass es unter diesen Firmen auch vereinzelt schwarze Schafe gebe. «Mir ist wichtig, dass ich hinter dem Zweck einer c/o-Firma stehen kann», erklärt Bruno Aeschlimann. Um schwarze Schafe ausmachen zu können, sei es nötig, sich Informationen zu beschaffen. Beispielsweise klare Faktoren wie häufige Sitzwechsel, Wechsel im Verwaltungsrat oder Zweckänderungen. Ausserdem gebe es Länder und Branchen, da lasse er beispielsweise eher die Hände davon. Und schliesslich zählt auch das Bauchgefühl. Informativ sei auch der Austausch im eigenen Netzwerk. Wie beispielsweise der Zuger Treuhändervereinigung. Diese innerkantonale Standesorganisation ist quasi das Qualitätssiegel für ihre Mitglieder (www.ztv-zug.ch) und achtet bei der Aufnahme von Neumitgliedern darauf, dass diese eine entsprechende Qualifikation wie beispielsweise diplomierter Treuhandexperte oder vergleichbare eidgenössisch anerkannte Weiterbildungen und entsprechende Berufserfahrung ausweisen können.

Steuerprivilegien gibt es nicht mehr

«Es handelt sich bei dieser Art Firma um eine zulässige Form», sagt die Anwältin Andrea Hodel, Präsidentin des Advokatenvereins des Kantons Zug. Konkret handelt es sich um Gesellschaften, die weder über Personal noch über eigene Büros verfügen. Verwendet würden solche Firmen vielfach zur Verwaltung von Beteiligungen (Holdinggesellschaft) und von Immobilien, oder um beispielsweise die Rechnungsstellung für Kunden in der Schweiz auszulagern.

«Früher war dies ein steuerlich vorteilhaftes Geschäftsmodell», erklärt Hodel. Seit aber mit dem Ende des letzten Jahres die Steuerprivilegien aufgehoben worden sind, werden diese steuerrechtlich gleich behandelt wie alle anderen Firmen. Die Tendenz zur Gründung solcher Firmen sei auch wegen des Wegfalls der Steuerprivilegien abnehmend.

Weil die internationale Steuerplanung in den letzten fünf bis sieben Jahren stark aufgeweicht wurde, seien die Steuerprivilegien in der Schweiz und somit auch im Kanton Zug nicht mehr haltbar gewesen, so Hodel. Das bedeutet, dass die Firmen, die solche Domizile bei Treuhändern oder Anwaltskanzleien genutzt haben, keine Steuervorteile mehr geniessen. Sie würden dort besteuert, wo der Gewinn anfalle. «Eine spanische Firma kann so nun nicht mehr sagen, ich versteuere meine Gewinne in der Schweiz und das geht den spanischen Fiskus nichts an.» Das funktioniere nicht mehr. Es sei aber zulässig, ein Domizil ohne Personal und Büroräume in der Schweiz zu haben – beispielsweise zum Versand von Rechnungen an Schweizer Kunden.

Anwälte amten als Postboten

Andrea Hodel, die diese Dienstleistung auch anbietet, schliesst jeweils einen Mandatsvertrag. «Meine Kanzlei macht für diese Firmen den Postservice», so Hodel. «Der Mandant erteilt uns den Auftrag, seine Post weiterzuleiten. Wir sind also quasi die Postboten.»

Natürlich gibt es auch in diesem Bereich schwarze Schafe, die versuchen, über eine c/o-Adresse in der Schweiz Vorteile – auch nicht legale – zu erlangen. Das seien aber nur sehr wenige. Eine konkrete Zahl habe sie nicht. Das Geschäftsmodell dieser Gesellschaften sei auch nicht primär die Angelegenheit derer, die ihnen Domizil gewähren. «Natürlich fragen wir uns, wenn beispielsweise der Betreibungsbeamte mit schöner Regelmässigkeit wegen immer derselben Firma bei uns in der Kanzlei auftaucht, ob das Verhalten des Mandanten zu einem Reputationsschaden für die Kanzlei führen kann», führt Andrea Hodel aus. In einem solchen Fall könne der Mandatsvertrag gekündigt werden.

Co-Working-Büros sind keine Briefkastenfirmen

In den Ruf, zahlreichen Briefkastenfirmen Domizil zu bieten, können Gesellschaften geraten, die sogenannte Co-Working-­Plätze, also auch Büros auf Zeit, anbieten. Meist handelt es sich dabei um Start-ups, die im Aufbau sind und noch keine grossen Büroräume, keine Telefonanschlüsse, aber leistungsfähiges Internet, Austausch mit ähnlich gelagerten Start-ups, eine Adresse und einen Briefkasten benötigen.

Hier bietet beispielsweise das Crypto Valley Labs (CV Labs AG) an der Dammstrasse in Zug – einem als Hotspot der Briefkastenfirmen ausgemachten Standort – Unterstützung. Selber ein Start-up bietet CV Labs rund 90 Firmen eine Fläche von gesamthaft 2500 Quadratmetern zur Nutzung, «im Schnitt mehr als 25 Quadratmeter pro Unternehmen», sagt Ralf Glabischnig, Gründer von Crypto Valley Venture Capital (CV VC AG), welche die CV Labs betreibt. Dies im Gegensatz zu den klassischen Anbietern von Domizilen wie Treuhändern oder Anwälten. Ziel der CV Labs und der CV VC sei es, mehr Substanz ins Zuger Crypto Valley zu bringen. CV VC hat in den letzten zwölf Monaten zusätzlich in 27 Start-ups als Risikokapitalgeber investiert.