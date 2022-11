Schweizer Rekord Die wertvollste Autonummer bleibt trotz Riesensumme für «ZH 100» im Kanton Zug Kürzlich wurde in Zürich die Autonummer «ZH 100» versteigert, erwartet wurde Schweizer Rekord. Doch dieser bleibt in Zug: «ZH 100» machte nur 226’000 Franken, «ZG 10» erzielte 233’000 Franken.

Für «ZG 10» ist in der ersten Auktion des Strassenverkehrsamts am meisten gezahlt worden. (Bild: Stefan Kaiser Steinhausen, 12. Februar 2018)

Tiefe Autonummern haben für manche Autofahrende ein hohes Prestige: Kürzlich wieder zu beobachten, als der Kanton Zürich das Kontrollschild «ZH 100» in einer Auktion angeboten hat, die am Mittwoch zu Ende ging. Das Rennen hat ein «mistermh» gemacht, der für das Blech 226'000 Franken bezahlte. Im Vorfeld wurde darüber spekuliert, ob «ZH 100» den Schweizer Rekord knacken könnte.

Regierungsrat Mario Fehr präsentiert die «ZH 100». Key

Doch nach der Versteigerung in Zürich ist klar: Der Rekord bleibt im Kanton Zug. Konkret beim Kontrollschild «ZG 10»: Dieses erzielte im Jahr 2018 bei der ersten Auktion des Strassenverkehrsamtes Zug einen Erlös von 233’000 Franken, und damit 7000 Franken mehr als nun «ZH 100». Die Zürcher Hundert ist damit nur das zweitteuerste Autokennzeichen der Schweiz.

Das Newsportal Watson hat die teuersten Autonummern der Schweiz gelistet. Folgende Nummern erzielten bei Auktionen hohe Summen: «ZG 10» wurde für 233’000.– ersteigert. «ZH 100» wurde für 226’000.– ersteigert. «ZH 888» wurde für 194’000.– ersteigert. «SG 4» wurde für 179’700.– ersteigert. «VS 1» wurde für 160’100.– ersteigert. «ZH 987» wurde für 152’400.– ersteigert. «BE 5» wurde für 151’000.– ersteigert. «TI 10» wurde für 135’000.– ersteigert. «SG 1» wurde für 135’000.– ersteigert. «AG 55» wurde für 132'400.- ersteigert.

Der Kanton Zug ist also nur einmal in den Top Ten der teuersten Autonummern der Schweiz vertreten, dafür an der Spitze. Derzeit ist keine weitere Auktion in Zug terminiert. Sollte aber dereinst die Nummer «ZG 1» auf den Markt kommen, dann ist diese Rekordanwärterin. Rein rechnerisch müsste «ZG 1» eigentlich sogar zehnmal mehr wert sein als «ZG 10» – und bei der Versteigerung folglich 2,33 Millionen Franken erzielen. (mme)