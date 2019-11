Rotkreuz: Geforderte Schwimmhalle dürfte einen schweren Stand haben Die Gemeindeversammlung soll einen Planungskredit bewilligen. Nicht nur der Gemeinderat Risch hat Vorbehalte. Harry Ziegler

Die Gemeindeversammlung in Risch wird sich neben dem Budget 2020 mit einer Motion für einen Planungskredit von 531000 Franken für eine Schwimmhalle in Rotkreuz befassen. Ebenso erteilt der Gemeinderat Auskunft zu den Fragen einer Interpellation der CVP in Sachen Turnhallen. Eingereicht wurde eine Interpellation der Grünen bezüglich der Förderung von preisgünstigem Wohnraum (siehe Box).

Die «Motion Schwimmhalle» stammt von Karin und Daniel Holzgang. Sie möchten, dass in Rotkreuz eine Schwimmhalle für den Schwimmunterricht der Schulen sowie für Vereine erstellt wird. Eine öffentliche Nutzung wäre nicht vorgesehen. Betrieben würde die Halle vom Verein «Schwimmhalle Rotkreuz».

Grundlagen genügen dem Gemeinderat nicht

Die Motionäre rechnen mit Investitionen von rund 7.6 Millionen Franken. Die jährlichen Betriebskosten beziffern sie auf 736000 Franken, wird in der Botschaft zur Versammlung ausgeführt. Der Gemeinderat empfiehlt die Ablehnung des Antrags. «Die Gemeinde Risch verfügt in den warmen Jahreszeiten über das Freibad in Rotkreuz sowie die Seebäder in Buonas und Zweiern.» Der schulische Schwimmunterricht könne mit der aktuellen Situation den übergeordneten Anforderungen entsprechend erfüllt werden.

Die Traktanden An der Gemeindeversammlung vom Dienstag, 26. November (19.30 Uhr, Saal Dorfmatt), stehen folgende Traktanden auf dem Programm: Protokoll der Versammlung vom 3. Juni; Budget 2020 mitsamt Steuersenkung; Finanz- und Investitionsplan 2020 bis 2024; Interpellation CVP Risch-Rotkreuz in Sachen Turnhallen; Motion «Schwimmhalle».

Die Motionäre schlagen vor, die Schwimmhalle zwischen Turnhalle Dorfmatt, der 400-Meter-Bahn und der Buonaserstrasse zu erstellen. Allerdings wendet der Gemeinderat ein, dass es ohne eingehende Abklärungen unklar sei, «welche Auswirkungen die Erstellung einer Schwimmhalle auf den Sportpark hätte und ob der vorgesehene Standort bei der Dreifachturnhalle Dorfmatt tatsächlich umsetzbar wäre.» Hinzu kommt, dass laut dem Gemeinderat die von den Motionären erarbeiteten Grundlagen nicht genügen, um verlässliche Aussagen zu Investitions- und Betriebskosten zu machen.

«Vergleiche mit anderen Gemeinden zeigen, dass sowohl die Erstellung als auch der anschliessende Betrieb einer Schwimmhalle sehr kostenintensiv sind», schreibt er in der Botschaft. Weiter dürfe über ein Begehren in der Motion kein Beschluss gefasst werden, weil der Gemeinderat nicht befugt sei, dieses umzusetzen. Konkret geht es um die von den Motionären vom Gemeinderat in allen Punkten verlangte Unterstützung des Vereins. «Dieser Umstand würde den Gemeinderat bei einer Annahme der Motion jedoch nicht hindern, zu prüfen, den Verein bei der Planung einer Schwimmhalle eng einzubeziehen und allenfalls auch zu unterstützen.»

Kaum freie Kapazitäten für die Vereine

Die CVP-Ortspartei hat mittels Interpellation Auskunft darüber verlangt, ob die steigende Schülerzahl die Turnhallen an Kapazitätsgrenzen bringe. Das sei nicht der Fall, so der Gemeinderat. Die sechs Einzelturnhallen vermöchten die Durchführung von 240 Unterrichtslektionen zu garantieren.

Gemäss Schülerprognose aus dem November 2018 würde im Schuljahr 2031/2032 Turnhallenraum für 205,5 Lektionen benötigt. Der Bedarf könne also langfristig mit den vorhandenen Turnhallen gedeckt werden. Kaum freie Kapazitäten hingegen gebe es bei der Nutzung durch die Vereine. Abgeklärt wird noch, ob die Gemeinde ab Januar 2020 an einem Abend die gesamte Dreifachturnhalle der International School in Hünenberg mieten könnte. Dies würde Kapazitäten schaffen, die auch dazu dienen, den Ausfall der Halle 4 während der Umbauarbeiten zu kompensieren.

Uneinigkeit über Steuerfuss

Die Motion Schwimmhalle dürfte einen schweren Stand haben. Sie löst bei den Parteien kaum Begeisterung aus. Der Betrieb einer Schwimmhalle durch einen Verein sei ungeeignet, heisst es seitens der Grünen. Das sei vielmehr Gemeindeaufgabe. Die Partei empfiehlt eine überregionale Bedürfnisabklärung, um bessere Entscheidungsgrundlagen zu haben. SP und FDP empfehlen die Motion ebenfalls zur Ablehnung.

Die FDP empfiehlt das Budget 2020 mit der vorgesehenen Senkung des Steuerfusses, um drei Prozent einer Einheit zu genehmigen. Die SP hat dazu Stimmfreigabe beschlossen. «Der Steuerfuss soll bei 60 Prozent beibehalten werden», sind die Grünen der Meinung. Auch mit Blick auf die anstehenden Investitionen. Zudem regen sie die Schaffung eines Klimafonds an. Dies, um die Umweltbilanz der Gemeinde zu verbessern.