Schwimmen Aurel Achleitner gewinnt den Schweizer-Meister-Titel Der 15-Jährige vom SV Baar ist über 3000 Meter im Genfersee nicht zu schlagen.

Aurel Achleitner mit Gold. Bild: PD

Aurel Achleitner startete am vergangenen Samstag in Genf an der Schweizer Meisterschaft im Freiwasserschwimmen.

Der Nationalkader-Athlet sicherte sich den Titel über 3000 Meter im kühlen See. Somit verteidigte er seinen Titel erfolgreich.

Internationale Gewässer angestrebt

Achleitner zeigte sich laut einer Mitteilung mit seinem Rennen sehr zufrieden. Die Vorbereitung sei sehr kurz gewesen.

Für kommende Saison habe der Schwimmer des SV Baar «grosse Ziele» und hoffe, sich für die internationalen Wettkämpfe zu qualifizieren. (bier)