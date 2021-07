Schwimmen Der SV Baar auf der Erfolgswelle – 15 Medaillen an den Schweizer Nachwuchsmeisterschaften Die Baarer haben sich unter den besten Vereinen der Schweiz eingereiht. In der Punktewertung, für die sämtliche Top-8-Klassierungen berücksichtigt werden, belegten sie den starken vierten Platz. Und Aurel Achleitner vertrat den Klub international gut.

Leo Verschooten. Bild: SV Baar/PD

Der SV Baar blickt auf erfolgreiche Schweizer Nachwuchsmeisterschaften zurück. Leo Verschooten liess sich im 50-Meter-Freistilsprint von niemandem bezwingen und schlug nach guten 24,20 Sekunden an. Dass der 15-Jährige zu den besten seiner Altersklasse gehört, bewies er mit Silber über 100 m Delfin und 200 m Freistil. Etwas Pech bekundete Verschooten über 100 m Freistil. Nachdem er im Vorlauf die schnellste Zeit aufstellte, musste er sich im Final im Kampf um die Medaillen knapp geschlagen geben und mit Platz vier Vorlieb nehmen.

Alessandro Feld (links) und Demian Bruhin. Bild: SV Baar/PD

Einen Doppelsieg konnten die Baarer über 400 m Lagen feiern – ein Novum in der Geschichte des Klubs: in der jüngsten Kategorie setzte sich Alessandro Feld vor Demian Bruhin durch. Der 13-Jährige Feld gewann zudem über 200 m Brust und 200 m Lagen Silber, sowie je eine Bronzemedaille über 100 m Rücken und 100 m Delfin. Besser kann man seine Vielseitigkeit nicht beweisen. Auch Bruhin (13) war ein regelmässiger Gast bei den Siegerehrungen. Er gewann zwei weitere Silbermedaillen über 800 m Freistil und 200 m Delfin, sowie eine bronzene Auszeichnung über 200 m Freistil.

Es fällt auf, dass die Baarer überdurchschnittlich gut in den anspruchsvolleren, längeren Disziplinen abgeschnitten haben. «Ein Resultat vom konsequenten und umfangreichen Training, auch in der Zeit, in der die Pandemie das Sporttreiben nicht immer einfach gemacht hat», heisst es in einer Vereinsmitteilung. Diese Erkenntnis zeigt sich auch bei den Mädchen: Drei Mal Silber gab es für die Nachwuchsathletinnen: die 13-jährige Chiara Staubli über 200 m Freistil, Anina Bruhin (15) über 800 m Freistil und Selina Müller (14) über 400 m Lagen.

Die Teilnehmer des SV Baar an der Schweizer Meisterschaft. Bild: SV Baar/PD

Rang acht für Achleitner

Die Bilanz des SV Baar hätte unter Umständen sogar noch besser ausfallen können. Mit Aurel Achleitner war einer der stärksten Freistilschwimmer nicht am Start in Aarau. Der 14-Jährige wurde für die parallel in Paris stattfindenden Junioren Europameisterschaften im Langstreckenschwimmen aufgeboten. Dabei sorgte er für das beste Ergebnis im Schweizer Team und überzeugte mit einem achten Platz über fünf Kilometer.

Aurel Achleitner darf zufrieden sein. Bild: SV Baar/PD

Dabei ist er das Rennen in einem Rudersee ausserhalb der französischen Hauptstadt sehr verhalten angegangen und wich den Zweikämpfen bewusst aus. «Ich habe Schläge von überall bekommen und nach 200 Meter hatte ich das Gefühl im Urwald zu schwimmen», wird Achleitner in der Mitteilung des SV Baar zitiert. Danach fand er sich am Ende des Feldes wieder und kämpfte sich Platz um Platz wieder nach vorne. Vor ihm klassierten sich ausschliesslich Athleten, die ein Jahr älter sind, da jeweils zwei Jahrgänge zusammengefasst werden. (bier)