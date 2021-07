Schwimmen Zwei Bronzemedaillen für den SV Baar an den Schweizer Meisterschaften Lucy Clifford und Sam Picard stehen auf dem Podest. Auch darüber hinaus gab es bemerkenswerte Resultate.

Die Baarerinnen und Baarer blicken auf gelungene Wettkämpfe zurück. Bild: SV Baar/PD

(bier) Am ersten Juliwochenende fanden in Basel die offenen Schweizer Meisterschaften im Schwimmen statt. Der Schwimmverein Baar kehrte mit zwei Medaillen und einer starken Teambilanz nach Hause zurück.

Lucy Clifford gewann über 200 Meter Brust Bronze in der offenen Kategorie und durfte sich damit zum ersten Mal in ihrer Karriere eine Medaille an Schweizer Meisterschaften umhängen lassen. Die 18-Jährige qualifizierte sich auch über 50 Meter und 100 Meter Brust für den Final der besten acht Schwimmerinnen und kam dort jeweils mit persönlichen Bestzeiten auf Platz sechs beziehungsweise sieben ins Ziel.

Mit Sam Picard konnte ein zweiter Baarer Schwimmer eine Medaille erobern. Im Juniorenfinal über 200 Meter Rücken schlug der 17-Jährige nach 2:13,84 Minuten als Dritter an. Der eindrücklichen Leistungssprung bestätigte Picard in all seinen Wettkämpfen: Zusammen mit seinen Einsätzen in den Staffeln kam er auf neun Starts und feierte in allen persönliche Bestzeiten.

Lust und Frust bei den Staffeln

Sehr erfreulich war auch das Abschneiden der Staffeln des SV Baar: Die Männer mit Sam Picard, Marlon Röthlisberger, Moritz Sarr und Leo Verschooten verbesserten den Vereinsrekord über 4-mal 100 Meter Freistil auf 3:37,38 Minuten und klassierten sich im achten Rang. Die Frauen waren über 4-mal 100 Meter Lagen auf bestem Weg dazu, ebenfalls den Vereinsrekord zu verbessern und sich in den Top fünf zu klassieren – ein Wechselfehler führte jedoch zur Disqualifikation des Teams.