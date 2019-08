Live Festgelände des Eidgenössischen Schwingfests ist eröffnet +++ Der Festumzug läuft Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest in Zug ist gestartet. Wir berichten heute live vom Festgelände und vom Festumzug in der Stadt Zug.

Programm vom Freitag

11.00: Eröffnung des Festgeländes

Eröffnung des Festgeländes 13.00: Fahnenempfang auf dem Landsgemeindeplatz

Fahnenempfang auf dem Landsgemeindeplatz 14.00: Festumzug vom Postplatz zur Schwingarena

Festumzug vom Postplatz zur Schwingarena Ab 20.00: Konzerte, u.a. von Hecht, Francine Jordi, Oesch's die Dritten, Nickless und ChueLee

14:09 Uhr

Endlich geht es los mit dem Festumzug. Das Korps der Zuger Beresina Grenadiere führt den Umzug an.

(Bild: Cornelia Bisch)

14:06 Uhr

Bald geht der Festumzug los: Die beiden Trachtenmädchen aus Baar Estelle (4, links) und Emilia (6) freuen sich auf den Umzug.

14:04 Uhr

... Wer es gerne urchig mag, kann seine Notdurft nach dem Weingenuss in diesen hölzernen Toiletten-Häuschen erledigen.

(Bild: Jonas von Flüe)

Der offizielle Festwein kommt aus der Waadt...

13:55 Uhr

Damit alles reibungslos funktioniert und allfällige Patienten rasch verarztet werden können, sind Armee und Blaulicht bereit für den Notfall...

(Bild: Janick Wetterwald)

Auch auf dem Velo sind sie jederzeit einsatzbereit: Die Zuger Polizei.

(Bild: Janick Wetterwald)

13:49 Uhr

Auf dem Campingplatz des ESAF-Gelände ist schon einiges los. Die Schwingfreunde haben sich inzwischen eingerichtet:

(Bild: Stefan Kaiser)

Pascal Born und Stefan Reisp aus Aadorf TG schlafen im Lieferwagen.

(Bild: Stefan Kaiser)

13:36 Uhr

Die ersten Camper sind da, auch einige Zelte stehen bereits. Der Grossteil dürfte im Verlaufe des Tages anreisen.

(Bild: René Meier)

13:34 Uhr

Wer bis jetzt noch nicht auf dem Gelände ist, reist besser mit dem ÖV an. Auf der Chamerstrasse stadteinwärts gerät der Verkehr momentan ins Stocken.

(Bild: René Meier)

13:30 Uhr

Derweil in der Arena: Sempach Matthias, der Schwingerkönig von 2013 und mittlerweile zurückgetreten, macht Fotos mit den kleinen Fans.

(Bild: Janick Wetterwald)

13:25 Uhr

Die Festbänke bei der Arena sind heute noch (fast) menschenleer.

(Bild: Jonas von Flüe)

13:10 Uhr

OK-Präsident Heinz Tännler begrüsst auf dem Landsgemeindeplatz die Delegation aus Estavayer auf Französisch und wünscht viel Freude beim Fest.

(Bild: Cornelia Bisch)

13:00 Uhr

Die festliche Fahnenübergabe kann beginnen: Die Delegation von Estavayer positioniert sich auf dem Zuger Landsgemeindeplatz.

(Bild: Cornelia Bisch)

12:59 Uhr

Bereit für den Fahnen-Empfang: Landammann Stephan Schleiss mit Standesweibelin Pascale Schriber-Iten und den Ehrendamen:

(Bild: Cornelia Bisch)

12:55 Uhr

Siegermuni Kolin geniesst in seinem Stall die Ruhe vor dem Sturm. Er bekommt gar nicht mit, was in der Stadt Zug gerade für ein Getümmel ist.

(Bild: Janick Wetterwald)

12:53 Uhr

Eltern aufgepasst: Die Zuger Polizei verteilt auf dem Stierenmarkt-Areal Armbänder für Ihre Kinder. Diese helfen, mit Ihrer Telefonnummer versehen, Ihr Kind zu Ihnen zurückzubringen, falls es im Getümmel einmal verloren geht.

Unser @ESAF2019Zug Polizeiposten auf dem Stierenmarktareal ist eingerichtet. Ab jetzt und bis am Montag sind wir rund um die Uhr für euch da. Bei Problemen, Diebstählen, Sachbeschädigungen oder Tätlichkeiten helfen wir gerne. Unsere Türen sind offen. ^klfr #zugerpolizei #esafzug pic.twitter.com/dUyJmlwJKT — Zuger Polizei (@ZugerPolizei) August 22, 2019

Habt ihr euch das Kinderarmband für das @ESAF2019Zug schon gesichert? Ihr bekommt sie bei uns im Hauptgebäude (An der Aa4) und während dem #esafzug auf unserem temporären Polizeiposten auf dem Stierenmarktareal sowie bei unseren #Dialogteams. ^klfr #zugerpolizei #eshätsolangshät pic.twitter.com/WoBBTUS1FU — Zuger Polizei (@ZugerPolizei) August 21, 2019

12:45 Uhr

Die Public-Viewing-Arena ist bereit für die Konzerte ab 20 Uhr.

(Bild: Andrea Muff)

12:28 Uhr

Durchfahrt verboten: Diese beiden Kräne schirmen auf kreative Weise das Zuger Herti-Quartier vom Verkehr ab.

(Bild: Jonas von Flüe)

12:15 Uhr

Die Zuger Polizei weist via Kurznachrichtendienst Twitter darauf hin, dass es für den Festumzug heute Nachmittag diverse Umleitungen gibt. Die Umzugsroute: Vom Landsgemeindeplatz via Vorstadt und Chamerstrasse zum Festgelände.

Bitte denkt daran, heute Nachmittag startet das @ESAF2019Zug mit dem Festumzug. In der Zuger Innenstadt sind zwischen 13:00 und 16:00 Uhr mehrere Strassenabschnitte gesperrt. Beachtet die entsprechenden Umleitungen. ^klfr #zugerpolizei #esafzug pic.twitter.com/YxfriXhH3Z — Zuger Polizei (@ZugerPolizei) August 23, 2019

12:10 Uhr

Sich in Zug auf dem Weg zum Festgelände zu verirren, sollte unmöglich sein: An jeder Ecke sind diese Wegweiser aufgebaut:

(Bild: Harry Ziegler)

11:11 Uhr

Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest 2019 in Zug ist eröffnet. #ESA2019 #esaf2019zug pic.twitter.com/dbIzS5hoKk — ESAF 2019 Zug (@ESAF2019Zug) August 23, 2019

11:05 Uhr

Feierliche Eröffnung des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfestes 2019 beim Kreisel Allmendstrasse in Zug. Nick Hartmann moderiert während Ok-Präsident Heinz Tännler eine Brau-Schürze anzieht.

(Bild: Stefan Kaiser)

OK-Präsident Heinz Tännler beim feierlichen Bierfass-Anstich.

(Bild: Stefan Kaiser)

Prost! Das OK mit Hans Peter Müller, Heinz Tännler und Thomas Huwyler gönnt sich das erste Bier vom Fass (v.l.n.r.)

(Bild: Stefan Kaiser)

11:00 Uhr

Endlich ist es soweit: Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest in Zug ist gestartet. Pünktlich um 11 Uhr wurde das Festgelände eröffnet. Bereits sind Tausende Besucher aus der ganzen Schweiz in Zug eingetroffen. Auch diese Campingfreunde sind bereits unterwegs in Richtung Gelände.