Vereine&Verbände Schwingklub schliesst mit Plus Der Schwingklub Cham-Ennetsee blickte an der GV auf ein spannendes und intensives Jahr zurück.

Roland (links) und Marco Reichmuth sind neue Freimitglieder. Bild: PD

Am Samstag, 3. Dezember, hat der Schwingklub Cham-Ennetsee das Vereinsjahr 2021/22 mit der Generalversammlung abgeschlossen. 119 Teilnehmer versammelten sich im Heinrichsaal in Hünenberg. Vor der ordentlichen Versammlung genossen alle ein feines Nachtessen, welches von Häseli Stefan mit seinem Team hervorragend zubereitet und speditiv serviert wurde.

Anschliessend eröffnete Präsident Arnold Andrè die Versammlung. Ein intensives und spannendes Jahr lag hinter uns. Diverse Anlässe galt es zu organisieren. Angefangen mit dem traditionellen Lottomatch im März folgte schon bald das Buebe-/Frühjahrsschwingfest im April, welches erstmals an einem Wochenende auf dem Städtliareal über die Bühne ging. Highlight am Frühjahrsschwinget war, dass Reichmuth Roland als Festsieger hervorging. Unser Jungschwinger Suter Colin, musste sich leider im Schlussgang geschlagen geben. Der Höhepunkt aus Schwinger Sicht folgte im August, fand doch dann das Esaf in Pratteln statt. Mit fünf Teilnehmer aus den eigenen Reihen war der Schwingklub Cham-Ennetsee gut vertreten. Reichmuth Pirmin, Marco und Roland und Waser Dominik nahmen als Schwinger teil und Doppmann Erwin als Kampfrichter. Reichmuth Pirmin konnte sich im 4. Rang positionieren und ergatterte das begehrte Eichenlaub.

Vereinsanlass führte per Schiff nach Arth

Nach diesem Anlass durften wir alle Vertreter vom Esaf im Hirsgarten in Cham die Ehre erweisen und mit ihnen Anstossen, bevor dann der Vereinsanlass am Samstag, 3. September stattfand. Alle Geladenen genossen eine Schifffahrt auf dem Zugersee mit feinstem Apéro. In Arth ging die Reise weiter in die Braui vom Restaurant Horseshoe, wo wir vom Team von Annen Martin mit einem feinen Abendessen verwöhnt wurden. Für die Unterhaltung sorgte Pfändler Peter mit einigen Lacher. Der schwingerische Abschluss kam am 1. Oktober: das Klubschwinget. Bei den Jungschwingern gewann dies Heimann Diego und bei den Piccolos Arnold Timo.

Zwei Schwinger zu Ehrenmitgliedern ernannt

Der Kassier Bircher Vital war ebenfalls sehr zufrieden, konnte doch die Kasse mit einem Plus abschliessen. Eine Rochade im Vorstand fand statt. Zimmermann Martin trat von seinem Amt als Jungschwingerbetreuer zurück, neu wird dieses Amt Hurschler Adrian ausführen. Bei den Ehrungen durften drei Mitglieder die Freimitgliederschaft entgegennehmen: Reichmuth Roland und Reichmuth Marco, zwei unserer Aktivschwingern, und Kölbener Kurt, einer unserer Schwingerstubenwirte.

Nach einem kurzen Ausblick ins neue Vereinsjahr, das ebenfalls wieder viele schöne Anlässe im Ausblick hält, schloss Arnold Andrè die Versammlung ab. Die Mitglieder genossen noch das gemütliche Beisammensein.

Für den Schwingklub Cham-Ennetsee: Reichmuth Sandra

