Behindertenseelsorge «Durch sie erfahre ich immer wieder das Göttliche» «seelsam», die ökumenische Zuger Seelsorge für Menschen mit einer Einschränkung, wird 20 Jahre alt. Die Luzernerin Andrea Koster Stadler leitet «seelsam» zusammen mit Pfarrer Ruedi Hofer. Die Seelsorgerin spricht von ihrer Arbeit und über bereichernde Erfahrungen.

Für Seelsorgerin Andrea Koster Stadler ist ihre Arbeit mit Menschen mit Beeinträchtigung erfüllende Berufung. Bild: Matthias Jurt (Unterägeri, 20. August 2021)

Die Begleitung von Menschen mit einer Einschränkung stellt hohe Anforderungen: Sie verlangt Zeit, Einfühlungsvermögen, Empathie, manchmal viel Geduld. Und sie gibt auch sehr viel zurück. Dies erlebt Andrea Koster Stadler regelmässig bei ihrer Arbeit als katholische Seelsorgerin. Gemeinsam mit dem reformierten Pfarrer Ruedi Hofer leitet sie «seelsam», die ökumenische Zuger Seelsorge für Menschen mit einer Einschränkung. Die von der katholischen und reformierten Kirche getragene Spezialseelsorge ist heuer 20 Jahre alt. «Eine unserer wichtigsten Bestrebungen ist es, Menschen mit Einschränkung zu integrieren und Begegnungsräume zu schaffen, für sie wie auch für ‹Gesunde›», sagt Andrea Koster Stadler. Noch lieber als von Integration spricht die Seelsorgerin von Inklusion. «Es braucht im Grund so wenig, um diesen Menschen das Gefühl zu geben, dazu zu gehören.» Selbst heutzutage werde das Thema Behinderung leider noch immer häufig verdrängt.

Koster Stadler und ihr «seelsam»-Team, das sich hauptsächlich aus Freiwilligen zusammensetzt, sind die kirchliche Ansprechstelle für Menschen mit kognitiver wie auch körperlicher Einschränkung genauso wie für Angehörige. «Wir sind da, wenn immer jemandem eine Situation über den Kopf hinauswächst», so Andrea Koster Stadler. Die Aktivitäten von «seelsam» decken das gesamte seelsorgerische Spektrum und noch mehr ab: «seelsam» besucht und begleitet auch schwer kranke und sterbende Menschen mit einer Einschränkung, unterstützt Angehörige, gestaltet Gottesdienste und spirituelle Feiern, erteilt auf Wunsch Segnungen, bietet heilpädagogischen Religionsunterricht, bereitet junge Menschen mit Einschränkung auf die Sakramente vor oder – ganz weltlich – organisiert diverse Freizeitaktivitäten wie ein jährliches Ferienlager, Ausflüge oder Besinnungswochenenden.

Spezialseelsorge als ergänzende Dienstleistung

«‹seelsam› versteht sich als ergänzende Dienstleitung für Pfarreien und Bezirkskirchgemeinden und bietet da Unterstützung und Alternativen, wo die Teilnahme von Betroffenen beispielsweise an der Liturgie mit zu grossen Einschränkungen oder Schwierigkeiten verbunden sind», führt Andrea Koster Stadler aus.

«Wir suchen den Kontakt zu Menschen in allen Situationen und erleben dabei wunderbare und oft auch unerwartete Begegnungen.»

Und immer wieder mache sie die Erfahrung, über welch überraschenden Qualitäten Menschen verfügen, die «anders» sind und wie bereichernd diese für «Gesunde» sein könnten. «Sie lehren uns täglich, gewisse Dinge im Leben zu schätzen und führen uns vor, was für ein grosses Geschenk das an sich Selbstverständliche im Alltag tatsächlich ist», sagt die 59-jährige Seelsorgerin und hält fest, dass sie bei ihrer Arbeit immer wieder das Göttliche durch diese Menschen erfahren kann.

Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer

Die Sorgen und Nöte, welche Menschen mit Einschränkungen an «seelsam» herantragen, würden sich von denjenigen «Gesunder» kaum unterscheiden. «Das können seelische Verletzungen unterschiedlicher Art beispielsweise Liebeskummer sein oder dass sich jemand minderwertig fühlt. Auch Einsamkeit oder das Gefühl, nicht verstanden zu werden, sind häufige Themen.» Im Kanton Zug seien es um die 200 Personen plus Angehörige, die das Angebot von «seelsam» in Anspruch nehmen. Und auch hier kommt einmal mehr die Bedeutung der Freiwilligenarbeit zum Tragen:

«Ohne sie wäre es ‹seelsam› unmöglich, seine Aufgabe wahrzunehmen»,

betont Andrea Koster Stadler. So sind beispielsweise im jährlichen Ferienlager mindestens zwölf Personen dabei, die ehrenamtlich ihren Begleitungsdienst anbieten.

Freizeitaktivitäten gehören neben der Seelsorge zum Leistungsspektrum von «seelsam».

Bild: Matthias Jurt (Unterägeri, 20. August 2021)

Andrea Koster Stadler ist für die Kirche tätig, seit sie 18 war. «Ich habe immer Raum gesucht für das, was dem Leben dient», sagt sie. Der Umgang mit Menschen mit Beeinträchtigung war ihr schon früh vertraut, obwohl sie die Fachstelle in Zug erst vor kurzem übernommen hat, nachdem sie zunächst 35 Jahre lang gemeinsam mit ihrem Ehemann diverse Pfarreien im Kanton Luzern geleitet hatte und unter anderem als Katechetin und Spitalseelsorgerin tätig gewesen war. Als die Stelle bei «seelsam» ausgeschrieben worden sei, sei das für sie wie ein Ruf gewesen, dem sie nicht anders als folgen habe können. «Ich erlebe meinen Beruf, der vielmehr Berufung ist, als ungemein erfüllend.»