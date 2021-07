Leserbrief Seesteg über den Ägerisee – Vision oder Ente? «Die Seepromenade aufwerten», Zuger Zeitung vom 17. Juni

In Oberägeri läuft bis Ende Juli das öffentliche Mitwirkungsverfahren zur Ortsplanungsrevision. Als eines der zentralen Elemente schlagen die Gemeinderäte von Oberägeri und Unterägeri vor, über den Ägerisee zwischen den beiden Dörfern einen Holzsteg zu bauen. Wow! Tönt auf den ersten Blick visionär und cool. Wie sinnvoll ist eine Realisierung wirklich? Die kritischen Aspekte müssen auch adressiert werden. Ein Seesteg ist eine Schönwetter-Freizeitattraktion. Bei schlechtem Wetter und Frost kann dieser nicht genutzt werden. Nicht alle Leute fühlen sich wohl auf einem Steg über dem Wasser. Ein Zusatznutzen durch eine Verlagerung der Fussgänger ist somit nicht realistisch. Dieser Eingriff in die Natur widerspricht den eigenen, in der Raumentwicklungsstrategie formulierten ökologischen Zielen (etwa Vernetzung und Biodiversität, Renaturierung, Brutplätze, ökologische Aufwertung). Das Landschaftsbild mit einem künstlichen Steg im Blickfeld reduziert die Attraktivität des Sees und des Tals. Ein Kioskrestaurant am See beim Seeplatz war nicht bewilligungsfähig, ein kilometerlanger Steg nun schon? Die hohen Unterhaltskosten über Jahrzehnte und der Aufwand für die Beseitigung von Littering wird dann später diskutiert.

Der Bau eines Freizeit-Stegs vor privaten Grundstücken ist ein erheblicher Eingriff ins Privateigentum von See-Anstössern. Es befinden sich am Ufer des geplanten Steges Privatgrundstücke mit Wohnhäusern, ein Gewerbebetrieb, der den Seezugang braucht, Bootshäuser, Badeplätze, Schilfufer und Seerosenflächen. Der Abstand zum Ufer müsste gross sein, was einen Steg zu einem noch grösseren Fremdkörper im See macht.

Der Ägerisee ist auch ohne Seesteg unmittelbar erlebbar: planschen, schwimmen, paddeln, rudern, segeln, fischen, Boot und Wasserski fahren, tauchen, am Ufer wandern. Ein Seerundweg und Zugänge an den See können attraktiver gestaltet werden, ohne dass ein Steg jeden Teil des Ufers erschliesst – gut, dass dies nun angepackt wird.

Der Platz an Land ist knapp und deshalb soll nun auf das Wasser ausgewichen werden – ist dies der richtige Ansatz? Der Bericht zur Raumentwicklungsstrategie verpasst es, wirkliche Lösungen für eine verkehrstechnisch sinnvollere Verbindung zwischen Ober- und Unterägeri und nach Morgarten darzustellen. Es braucht auf dem Land Platz für den ÖV und motorisierten Individualverkehr, für die Fahrräder und für die Fussgänger. Für jede Geschwindigkeit die erforderliche Fläche. Ein Seesteg trägt dazu leider nicht bei.

Laura Dittli, Kantonsrätin Die Mitte, Peter Letter, Kantonsrat FDP, beide Oberägeri