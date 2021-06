Vereine und Verbände Ägerital-Energie-Genossenschaft ist seit sieben Jahren im Stromgeschäft Die Ägerital-Energie-Genossenschaft hat seit ihrer Gründung 13 Fotovoltaikanlagen installiert.

Von links: Beat Wyss, Karin Wyss-Iten, Marcel Güntert und Roman Staub von der ÄEG. Jürg Brändli, Roger Bosshart und Sandro Sechi von der Luegeten AG. Bild: PD

Die Ägerital-Energie-Genossenschaft (ÄEG) kann bereits auf sieben aktive Jahre Geschäftstätigkeit zurückblicken. So konnten in dieser Zeit 13 Fotovoltaikanlagen ans Stromnetz angeschlossen werden. Das freut den Präsidenten Marcel Güntert sehr: «Wir produzieren rund 840'000 Kilowattstunden Strom. Das entspricht in etwa dem Bedarf von 210 Haushalten. In ein paar Jahren möchten wir die Millionen-Grenze erreichen.» Im Jahr 2020 wurden zwei Scheunendächer im Hintermeisbüel in Unterägeri und Oberschwendi in Alosen und das Dach von Hugener Pferdesport, Unterschluen in Alosen mit einer Fotovoltaikanlage ausgestattet.

Ebenfalls im vergangenen Jahr konnte die Anlage auf dem Dach des Alters- und Pflegezentrums Luegeten AG erstellt werden. Diese Anlage wird mit 348 Modulen auf einer Fläche von 574 Quadratmetern durchschnittlich 100'000 Kilowattstunden Strom produzieren. So können rund 25 Haushalte pro Jahr nachhaltig mit Sonnenstrom aus Menzingen versorgt werden. Beat Wyss, Projektleiter der ÄEG, freut sich. «Die Anlage Luegeten AG konnte effizient, preiswert und problemlos erstellt werden. Ein grosser Dank geht an den Verwaltungsrat der Luegeten AG, der durch schnelles und zielorientiertes Handeln den Bau speditiv ermöglicht hat. Die Luegeten AG wird einen grossen Teil des erzeugten Stroms selbst nutzen», so Wyss.

Genossenschaft hat sich bewährt

Die im Jahr 2014 gegründete Genossenschaft steht solide da. Alle Anlagen finanzierten die 283 Genossenschafterinnen und Genossenschafter eigenständig. Durch die wertvolle Unterstützung der Sonnenstrompartner sowie von privaten Stromabnehmern kann die ÄEG einen grossen Teil ihres erneuerbaren Sonnenstroms verkaufen. Sonnenstrompartner sind innovative Unternehmen aus der Region, die einen Teil ihres Strombedarfs durch Sonnenstrom aus Menzingen und dem Ägerital decken. Dazu zählen unter anderem die Einwohnergemeinde Oberägeri, die Einwohnergemeinde Menzingen oder auch die Korporation Unterägeri.

Sonnenstrom der Ägerital Energie kann als Zusatz zur «normalen» Stromrechnung übrigens von jedermann gekauft werden. Hierzu kauft man einen Herkunftsnachweis ein. Da es für die Stromkäufer einfacher ist, kann erneuerbarer «Ägerer» oder «Mänziger» Sonnenstrom in ganzen Frankenbeträgen pro Jahr gekauft werden. Diese werden in Kilowattstunden umgerechnet. Mit der WWZ- oder EKZ-Rechnung hat dieser Beitrag für erneuerbare Energie aus der Region nichts zu tun.

Beat Wyss: «Wir haben noch Sonnenstrom, man kann dieses gute Gefühl nach wie vor kaufen. Ich für meinen Teil schätze es sehr, mit dem Elektroauto durchs Ägerital zu fahren und zu wissen, dass meine Energie vor Ort produziert wird.»

Für die Ägerital-Energie- Genossenschaft: Karin Wyss