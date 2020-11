Kolumne Seitenblick: Mit viel Herz immer weiter Unser Reporter rät in der gegenwärtigen Situation gehörig auszulüften - das aber nicht im wörtlichen Sinne.

Marco Morosoli

An einem Sonntag im Oktober in der Sika-Streethockey-Arena am Nordende der Stadtzuger Sportanlagen. Die U12-Junioren der Oberwil Rebells sind an einem Turnier engagiert. Bei der Zugern spielt der älteste Sohn meines besten Freundes mit. Erstaunlich ist, dass auf dieser Stufe bereits das ganze Feld die Spielfläche bildet. Die Rebells-Nachwuchsspieler geben alles. Empfehlenswert, eine Augenweide und lehrreich. Wieso letzteres? Die Orte, aus welchen die Rebells-Gegner herkommen, sind für mich ein Anstoss zu recherchieren. Kernenried-Zauggenried liegt im Kanton Bern. Unweit von Hindelbank. Dieser Ort hat in der Schweiz nicht den besten Ruf. Es befindet sich dort ein Frauengefängnis. Bei Gals kann ich auf Anhieb nur sagen: Einen Bahnhof hat dieser Ort nicht, der am Südende des Bielersees liegt. Dafür eine Justizvollzugsanstalt. Drei blaue Lilien im Gemeindewappen lassen auf welschen Einfluss schliessen. Galser sind schneller in Neuchâtel als in Bern. Viel gelernt. Überall nach dem Dahinter suchen, ist eine Referenz an meinen Beruf. Und Gedächtnistraining.

Gerade aktuell ist dies eine perfekte Methode, um den grauen Alltag zu vergessen. Ich bin dabei oftmals recht sprunghaft. Ich habe mir neulich Karten gekauft, auf denen der «Stammbaum» der amerikanischen Bahnen bis ins Detail nachgezeichnet ist. Hier die Übersicht zu behalten ist etwa gleich schwer, wie alle Hauptstädte der US-Bundesstaaten aufzählen zu können. Ich schaffe es derzeit nicht mehr, alle zu nennen, aber ich arbeite daran. Ich gehe oft auch mit den Augen auf eine grosse Reise. Eine Stornierung der Reise ist nie notwendig, aber eine gehörige Portion Fantasie. Das wirklich Gute daran: Sie vergessen bei diesem Zeitvertreib all die Kurvendiagramme, den Zahlensalat und vieles andere mehr, das momentan unsere Köpfe zu vernebeln versucht. Ausgiebig lüften ist deshalb angesagt.

Und schleppen sie mir bitte keine Bücher herbei, in denen unnützes Wissen gesammelt sein soll. Solches gibt es überhaupt nicht. Alles hat einen Sinn, wirklich alles. Es muss nur mit dem Herz am rechten Fleck vorwärts gehen.