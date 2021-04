Selbsttest

Gebrauchte Tests gehören in den Abfall – spezielle Vorsichtsmassnahmen sind nötig

Seit dem 7. April sind Selbsttests für die Diagnostik von SARS-CoV-2 in Apotheken erhältlich. Vom Testmaterial geht eine Infektionsgefahr für die Entsorgungsmitarbeitenden aus. Die verwendeten Schnelltests sind daher in einem verschlossenen, reissfesten Plastiksack via Hauskehricht zu entsorgen.