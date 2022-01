Serie «Alles fährt Ski» Beizen spielten für den Skilift am Neuheimer Cheiserhoger eine tragende Rolle Ab 1984 führte ein Schlepplift den Hang hinter dem heutigen Volg hoch und bereitete unter anderen den Fasnächtlern Freude. Das Ende nach 20 Jahren kam einigermassen überraschend.

Der ehemalige Skilift in Neuheim ist eng mit der einst beachtlichen Beizenlandschaft im Dorf verwoben. Einer Stammtischidee im «Schäfli» entsprungen – wie die früheren Wirte Vreni und Karl Staub sich noch heute erinnern –, wurde seine Anschaffung am 19. September 1984 ebenda beschlossen. Das Datum belegt die Chronik des Lifts, die Christof Röllin aufbewahrt hat. Er wird in der Geschichte des Lifts später noch eine Rolle spielen.

Skilift Neuheim Neuheim mit Skilift im Februar 2003 Neuheim ohne Skilift heute

Doch zurück zu den Gründern der ersten Trägerschaft. Neben Karl Staub sind Wolfgang Amgwerd, Xaver Rickenbacher, Josef Mühlefluh, Josef Infanger, Guido Mastel, Georg Lustenberger, Franz Kummer und Adolf Keiser aufgeführt. «Jedes Mitglied leistet einen hohen finanziellen Beitrag und unzählige Fronarbeiten», weiss die Chronik. Der Initiant war Adolf Keiser vom Schlössliweg. Dort, beim heutigen Volg, lag die Talstation, von der aus sich die Skifahrer den Cheiserhoger hochziehen lassen konnten. Und natürlich gehörte auch eine Beiz dazu: Das «Kaffee Skilift», das in einem Wohnwagen beheimatet war.

In den ersten Jahren reichte der Enthusiasmus aus, um den Lift am Laufen und die Piste in Schuss zu halten. Nach der Anfangszeit, in denen der Hang durch Körpereinsatz von Betreibern und Fahrern präpariert worden war, sorgte ein Pistenfahrzeug für etwas Komfort. Im November 1992 übernahm der Gewerbeverein den Skilift. Ab diesem Zeitpunkt sind auch die Betriebstage in der Chronik vermerkt. Der Rekord liegt bei 33 Tagen und fünf Abenden, verzeichnet in der Saison 1998/99.

Kinder machen sich von der Bergstation an die Abfahrt. Bild: Christof Röllin/PD

Auf und Ab bei der Zahl der Betriebstage

In diese Zeit fällt auch der Beginn des Engagements von Christof Röllin. Er übernahm mit seiner Frau Marie-Theres die Leitung des Schlepplifts und errichtete unter anderem ein Betonfundament für die Talstation. Die eidgenössische Kontrollstelle gab grünes Licht für den Betrieb, laut Chronik sei nur der Zustand der Rampe angemahnt worden. Jene wurde im Jahr 2000 ersetzt.

Es sah auch sonst gut aus, was die Zukunft anbelangt. Die Gemeinde anerkannte den Wert des Lifts für die Bevölkerung und sprach einen Jahresbeitrag von 500 Franken und einen Tagesbeitrag von 50 Franken. Sie musste sich in jener Saison allerdings nicht übernehmen: Der Lift lief nur an zwei Nachmittagen. Auch im Folgejahr nahm sich der Skibetrieb mit vier Nachmittagen und zwei Abenden übersichtlich aus. Immerhin blieb dem Lift ein furioses Finale beschieden. 2002/03 lief er an 22 Nachmittagen und sieben Abenden – dies trotz eines Motorenbrands am Pistenfahrzeug.

Diese Aufnahme entstand in den letzten Tagen des Skilfts Neuheim im Frühjahr 2003. Bild: Christof Röllin/PD

Die Hoffnung hat sich zerschlagen

Dass es die letzte Skiliftsaison in am Cheiserhoger war, war damals nicht abzusehen. Der Gewerbeverein gab den Betrieb des Skilifts zwar aus finanziellen Gründen und wegen der immer schwierigeren Suche nach Helfern auf. Die Enthusiasten um das Ehepaar Röllin, Anna und Leo Utiger sowie Heinz Schmid, wollten aber nicht aufstecken. Sie gründeten einen Skiliftverein und setzten auf die Hoffnung, das Ruder herumreissen zu können. Doch es kam anders. Grössere behördliche Auflagen hätten die letzten Hoffnungsfunken erlöschen lassen, erinnert sich Christof Röllin. Im Frühling 2004 war das Skigebiet Neuheim offiziell Geschichte. Röllin sagt:

«Dies tat allen Beteiligten sehr weh. Wenn ich heute zurückblicke, war es ein guter Entscheid, da es in den darauffolgenden Wintern auch immer weniger Schnee gab.»

Auch in Neuheim ist in den letzten Jahren selten genug Schnee gefallen, um einen Skilift zu betreiben. Bild: Matthias Jurt (Neuheim, 10. Dezember 2020)

Die Erinnerungen bleiben jedoch lebendig. An die freudigen Kindergesichter – und natürlich an die legendären Hudirennen der Fasnachtsgesellschaft. Von 1985 bis 1989 massen sich Verkleidete am Fasnachtsmontag miteinander und manche wohl auch mit ihrem Gleichgewichtssinn. Diese Tradition findet auch in der Neuheimer Dorfchronik von Hans Schlumpf Erwähnung: «Auf abenteuerliche Weise versuchten die Hudis möglichst schnell, den Berg zu bezwingen.»

Und auch in diesem Zusammenhang zeigte sich die eingangs angesprochene Beizenverbundenheit: Nach den Hudirennen zog es Teilnehmer und Zuschauer in die nahe gelegene «Krone», wo der Après-Ski laut Dorfchronik bis in die Morgenstunden dauerte.