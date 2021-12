Serie Dörfer im Wandel: Als Oberägeri noch mit «Grand Hotels» auftrumpfen konnte Vom Luftkurort zum Anziehungspunkt für Expats: Das Ägerital zählt schon lange auf den Fremdenverkehr – wenn auch in ganz unterschiedlicher Interpretation.

Vom Kurhaus zum permanenten Heim Lohmatt damals Lohmatt heute ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Die Hotels Waldheim und Seefeld in Unterägeri, die Pension Bernard, dort wo heute das Kinderheim Lutisbach ist, die Pension Naas hinter dem See, die Pension Gulm in Oberägeri und ganz in der Nähe beim Gütsch in Oberägeri eine weitere prächtige Anlage mit Türmchen und Palmen: Um 1900 gab es im Ägerital eine Menge Pensionen. Neben den Hotels und Gaststätten bieten auch Private und Bauern ihre «Fremdenzimmer» an. Der Fremdenverkehr erlebte eine Blütezeit. Das Ägerital inszenierte sich als «Luftkurort». Da wollten viele mitziehen und sich ihr Stück vom Kuchen abgreifen.

Zur Popularität des Ägeritals als Kur- und Heilort hat bestimmt auch der Bau der legendären Strassenbahn beigetragen. Ab September 1913 konnte die Bahn von der Stadt Zug ins Ägerital ihren fahrplanmässigen Betrieb aufnehmen. Dem vorangegangen war der Bau der Lorzentobelbrücke, die 1910 eingeweiht wurde.

Eine von vielen

Die Betreiber der Pension Lohmatt, die auf dem historischen Bild zu sehen ist, beherbergten Gäste. Wann die Fotografie gemacht wurde, ist nicht erkennbar. Beschriftet ist die Aufnahme mit «Grand Hotel Lohmatt», dem haftet wohl eine gewisse Ironie an. Denn das Hotel Lohmatt wird nirgends erwähnt. Es gibt praktisch keine Informationen dazu. So mag es neben den grossen, mondänen Unterkünften vielen ergangen sein. Das abgebildete Gebäude stand vermutlich im noch gleichnamigen Gebiet Lohmatt, auf der Grenze zwischen Oberägeri und Unterägeri. Die Hanglage bietet eine schöne Aussicht auf den Ägerisee und das Tal.

5 Bilder 5 Bilder Die Pension Gütsch über Oberägeri.

Heute ist in diesem Gebiet von einem gemütlichen Kurbetrieb nichts mehr zu spüren. Vor wenigen Jahren entstand auf der grünen Matte die Überbauung Lutisbach Park. In einer ersten Etappe wurden rund 30 Mietwohnungen mit «erhöhtem Ausbaustandard» realisiert. Rund 13 Mehrfamilien-Neubauten mit 100 Wohnungen sind insgesamt geplant. Eine Entwicklung, die für das Ägerital und insbesondere Oberägeri bezeichnend ist. Die Hanglagen sind mit teils schmucken, teils protzigen Villen bestückt. Und auch auf Dorfebene sind die Wohnungen mit «erhöhtem Ausbaustandard» fast schon die Regel - damit ist immerhin das Mondäne nicht ganz aus dem Dorf verschwunden.

Fremdsprachen, vor allem Englisch, ist allgegenwärtig. Das Ägerital wurde vom beschaulichen Kurort zum beliebten, oft zeitlich begrenzten Wohnort für Expats. Katalysator dieser Entwicklung ist nicht zuletzt das attraktive Zuger Steuersystem.

Verdreifachung der Unterägerer Bevölkerung

Das Wachstum nahm aber schon früher seinen Lauf: Nach dem Zweiten Weltkrieg begann eine starke, bis heute anhaltende Zuwanderung, verbunden mit einer enormen Bautätigkeit. Die Bevölkerung in Unterägeri wuchs seither auf das Dreifache (2021: 9000 Einwohnende). Unterägeri und Oberägeri sind baulich praktisch zusammengewachsen.

Ob die Luft immer noch so rein und heilend ist, wie vor gut 100 Jahren? Durchatmen und Abschalten lässt es sich im Ägerital nach wie vor gut. Beiden Gemeinden ist es gelungen, ihren dörflichen Charakter zu bewahren. Und von der finanziellen Unterstützung - damals von den Kurgästen, heute oftmals von den neuen Bewohnern - lässt es sich auch für die Einheimischen gut leben im Zuger Berggebiet.