Serie Dörfer im Wandel: Wie Walchwil in die Moderne fand Strasse, Schifffahrt und Bahn brachten Wohlstand. Die Gemeinde hatte aber auch heftige Ereignisse zu bewältigen.

Das Hörndli in Walchwil Das Hörndli in Walchwil 1934 Das Hörndli 87 Jahre später Bild: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv/Dr. Leo Wehrli, Zürich (Walchwil, 15. September 1934)

«Ein Unwetter, wie es seit Menschengedenken nicht erinnerlich ist, sucht die Zentralschweiz heim.» Das steht in der Chronik der Jahre 1934 und 1935 des Zuger Neujahrsblatts von 1937 über das schwere Unwetter, das am 9. und 10. September 1934 über die Kantone Zug und Schwyz hereinbrach. Und weiter: «Das Zugerland wird so schwer wie noch nie betroffen. Die Verbindungen nach Arth-Goldau wie auch ins Ägerital sind unterbrochen. Harmlose Bächlein wurden zu reissenden Wildwassern, die in ihrem Lauf alles verheerten. In Walchwil, Oberwil, in Oberägeri, Unterägeri, im Lorzentobel, im Baarerboden und in der Letzi bei Zug zeigt sich die Unwetterkatastrophe in fürchterlichster Stärke.»

Eine Filmdokumentation der Unwetterschäden in den Kanton Zug und Schwyz. Istituto Luce Cinecittà

Heute ist von den Schäden, die das Unwetter damals hinterlassen hat, nichts mehr zu sehen, aus Walchwil ist eine blühende, finanzstarke Gemeinde geworden.

Die Armee wird zur Hilfe aufgeboten

In Walchwil in Mitleidenschaft gezogen wurden die Strasse entlang des Zugersees sowie die Anlagen der SBB. Laut dem Zuger Neujahrsblatt von 1937 leistete der Kanton schnell erste finanzielle Hilfe. «Der Kantonsrat bewilligt einen ersten Kredit von Fr. 200’000.– zur vorläufigen Instandstellung der Strassen. Der Gesamtschaden wird durch die nachfolgende Schätzung auf rund 3 Mill. Fr. angesetzt, und zwar Fr. 685’744.– bei Privaten, Fr. 1’570’000.– bei den Korporationen, Fr. 660’000.– bei den Industrien, Fr. 13’000- bei der Elektr. Strassenbahn, Fr. 100’000.– beim Kanton und Fr. 56’547.– bei den Gemeinden.» Eine Spendenaktion des kantonalen Hilfskomitees und der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft sammelte für den Kanton Zug Hilfsgelder von gut 155’000 Franken. Damals ein grosser Betrag. Zudem stellte das eidgenössische Militärdepartement die Geb. Sapp. Kp. IV/3 zum Brücken- und Strassenbau zur Verfügung.

Unwetterfolgen vom 9. September 1934. Im Bild eine SBB-Notbrücke bei Walchwil. Bild: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv/Dr. Leo Wehrli, Zürich (Walchwil, 15. September 1934)

Das Unwetter von 1934 war nicht das einzige, das in Walchwil schwere Schäden hinterliess. Im Jahr 1839 versank der Garten beim Gasthaus Sternen und mit ihm verschwanden 60 Bäume im See; 1861 zerstörte ein Unwetter die Brücke bei St.Adrian. Die Strasse, die im Bild von 1934 zu sehen ist, ist der Vorläufer der heutigen, gut ausgebauten Zugerstrasse. Der Bau dieser Strasse wurde 1827 von den Gemeinden Zug, Walchwil und Arth in Angriff genommen. Dies auch, weil früher nur gerade ein Saumweg Zug, Walchwil und Arth verband.

Offenbar machte der Bau schnelle Fortschritte. Denn schon 1835 befuhr die Zürichpost die Strecke Zürich-Horgen-Zug-Walchwil-Arth zweimal täglich mit 3 Pferden, schreibt Albert Müller im Buch «Walchwil». Die Gemeinde allerdings prosperierte nochmals ab 1852 mit der Dampfschifffahrt auf dem Zugersee sowie mit der Eröffnung der Gotthardbahn am 30. Mai 1897. Damit war eine umfassende Verbindung in die Welt und für den Tourismus hergestellt.