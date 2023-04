Serie «Hingeschaut» Fünf Vaterunser für die Verblichenen Ein prominent platziertes Flurkreuz in Walchwil war einst Fürbitte-Station für die Armen Seelen.

Hoch über Walchwil steht das Dietschwandkreuz – in seiner heutigen Form seit etwa 1980. Bild: Stefan Kaiser (Walchwil, 01.04. 2023)

Weg- und Flurkreuze sind in der Gemeinde Walchwil so omnipräsent wie in den restlichen Gemeinden des Kantons Zug und denjenigen des benachbarten Kanton Schwyz. Das wohl augenfälligste unter ihnen ist das sogenannte Dietschwandkreuz. Es steht hoch über dem Dorf in einer der letzten grossen Kurven der Vorderbergstrasse schräg oberhalb des namensgebenden Hofes Dietschwand. Hier auf dieser Flur soll schon immer ein Kreuz existiert haben.

Das Dietschwandkreuz war eine von drei Stationen zwischen Walchwilerberg und dem Dorfe, wo für Verstorbene vom Berg ein so genanntes «Füfibätte» abgehalten worden ist. Dieser Gebetsbrauch geht auf eine im Spätmittelalter entstandene Tradition zurück, wonach man zu Ehren der fünf Wunden Jesu Christi je ein Vaterunser betete. Damit soll Ungemach wie Hungersnot, Krankheit und Tod abgewandt werden. Ein weiterer Zweck dieses Fünffach-Gebetes war das Bitten um Hilfe für die armen Seelen, sprich für die Verstorbenen.

Einst pflegte man es, die Toten zu Hause aufzubahren und erst am Tage der Beisetzung zum Friedhof zu bringen. So war das Dietschwandkreuz einst die erste Station für ein «Füfibätte», wenn ein Leichenzug vom Walchwilerberg sich Richtung Dorf bewegte. Der zweite Gebetshalt erfolgte ein Stück weiter unten am steinernen Kreuz in der Gibelmatt. Dritte und letzte «Füfibätte»-Station auf dem Weg zur Einsegnung war die Antoniuskapelle im Oberdorf.

Als motorisierte Transportmöglichkeiten aufkamen und die Verstorbenen in einer Leichenhalle im Dorf aufgebahrt werden konnten, verschwand diese Gepflogenheit allmählich.

100 Jahre soll es stehen

Die Inschrift am Kreuzessstamm. Bild: Stefan Kaiser

Geblieben sind die Stationen – die Kapelle und die beiden Flurkreuze, von denen dasjenige in der Dietschwand heute ein beliebter Ort der Rast ist. Am Fusse des stattlichen Holzkreuzes mit metallenem Kruzifixus ist eine Sitzbank platziert, von wo aus sich den Rastenden eine wunderbare Panoramasicht eröffnet. Und sie können wohlbeschützt weiterziehen, denn eine Inschrift am Kreuzesstamm lautet: «Freude dem, der kommt. Friede dem, der hier verweilt. Segen dem, der weiterzieht.»

Das heutige Dietschwandkreuz soll um 1980 vom «Schnäggeköbi», einem einheimischen Gemüsehändler namens Jakob Hürlimann, gestiftet worden sein – als Zeichen des Dankes für Gesundheit und Wohlergehen. Die zum Kreuz gehörende Grundfläche ist von einem Lattenzaun umgeben und misst rund 24 Quadratmeter. Sie ist im Grundbuch eingetragen mit der Anweisung, dass das Kreuz 100 Jahre an seinem jetzigen Standort verbleiben soll.