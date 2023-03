Serie «Hingeschaut» Wie ein Kreis als Symbol für Vollkommenheit zur «Gefahr» wird Gestörte Harmonie kann Unbehagen evozieren. So wie bei der Skulptur «Fuoco Freddo», die seit Sommer 2022 den öffentlichen Raum von Unterägeri bereichert.

Die Skulptur «Fuoco Freddo» von Alessandro Armetta verbleibt im Theresiapark in Unterägeri. Bild: Mathias Blattmann (3.3.2023)

Ist es ein monströser Seeigel? Eine überdimensionierte Esskastanie? Ein voll besetztes «Gufechüssi»? Ein unheimliches kristallines Gebilde aus dem Weltall? Was da im Theresiapark gegenüber dem Haus am See in Unterägeri auf einem massiven Betonsockel fixiert steht, wirkt recht bedrohlich und beflügelt die Fantasie. Es lockt zur näheren Betrachtung, sendet aber zugleich ein Noli-me-tangere-Signal aus: Fass mich nicht an! Die zahllosen Stacheln signalisieren Verletzungsgefahr.

«Fuoco freddo» nennt sich das Gebilde – «Kaltes Feuer». Es ist ein Werk des jungen sizilianischen Künstlers Alessandro Armetta (*1994) und war Teil des Unterägerer Kunstprojektes «Die unterbrochene Reise – The Interrupted Journey», in dessen Rahmen von Juni bis August 2022 mit internationalen Kunstbeiträgen das Thema Reisen und Reiseästhetik ausgelotet wurde. Und diese Reisen müssen nicht zwingend touristischer Natur sein, sondern können auch auf die Reise des «Ich», des Lebens abzielen.

Von einem Gefühl des Unbehagens getrieben

Alessandro Armettas «Fuoco Freddo» bezieht sich eher auf Letzteres, ist es doch als spirituelle Skulptur zu verstehen. Vor allem im Symbolismus «zu Hause», befindet sich der Künstler während des Arbeitsprozesses in einem Zustand der Besessenheit, besessen von der Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Material, wie ein Kunstkritiker sich einst über Armetta geäussert hat. Meist sei er befeuert von einem allgemeinen Gefühl des Unbehagens beim Blick auf den Zustand der Welt. So materialisierten sich die «Monster» in ihm. Pessimismus treibe ihn an.

Oft setzt sich der Künstler dabei mit scheinbar einfachen Grundformen auseinander, im Falle von «Fuoco Freddo» mit derjenigen eines Kreises. Von solchen festen Formen ausgehend, schafft Armetta neue Strukturen, indem er sich beispielsweise – so auch hier – einfacher Linien bedient, welche in die Harmonie der Grundform dringen, und diese – respektive den von ihr eingenommenen Raum – verändern.

Hunderte schlanker Holzstücke sind an ein Metallgeflecht montiert. Bild: Mathias Blattmann (3.3.2023)

Der Kreis, welcher an sich ein Symbol der Vollkommenheit, der Perfektion und der Unendlichkeit ist, wird in seinem Verlauf durchbrochen, gestört, bleibt als solcher jedoch erhalten und weiter erkennbar. Doch seine Perfektion ist hin. Er wirkt jetzt sogar bedrohlich, birgt Gefahr. Die spirituelle Komponente in «Fuoco Freddo» ist der gemäss Künstler symbolische Verweis auf die Dornenkrone Jesu.

Eisen und Holz sind Armettas bevorzugte Materialien, so wie er sie auch bei seiner Skulptur in Unterägeri verwendet. Die nadelscharfen Zacken bestehen aus grau lackierten Holzstücken, welche an einem Gerüst aus Metallgeflecht fixiert sind. Das knapp 2,70 Meter hohe Gebilde erhält seine Massivität vor allem durch den überdimensionierten Sockel. Es wird als ein Relikt der genannten Ausstellung an seinem jetzigen Standort in Unterägeri verbleiben und das Kunstinventar im öffentlichen Raum der Gemeinde bereichern.