Serie Zuger Tourismus «Würzige, ozonreiche, absolut staubfreie Luft»: Wie das Ägerital zu einem der bedeutendsten Kinderkurorte wurde Die eigene Kurerfahrung eines einheimischen Arztes brachte die zündende Idee: eine Kuranstalt nur für Kinder. Tausende von kranken und schwachen Kindern erholten sich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts im zugerischen Voralpental.

Es ist nicht schwer, sich im Ägerital wie in den Ferien zu fühlen. Die Natur, der See, die gute Luft, das ländliche Leben: Hier kann man es sich gut gehen lassen. Das war vor rund 150 Jahren nicht anders als heute. Gewusst hat das auch Josef Hürlimann. Ein junger Arzt aus dem Ägerital, der sich um Patienten in Sattel, Rothenthurm, Walchwil, Finstersee, Hütten und Menzingen kümmerte – ein Pensum, das zur Überarbeitung führte. Knapp 25-jährig musste er sich zur Kur auf die Rigi begeben. Dabei fiel ihm auf, wie die anwesenden Kinder die Kurenden störten, gleichzeitig aber selber eine Kur nötig hätten.

Ein erfrischendes Bad im See. Das Badehaus gehörte zum Theresienheim.



Josef Hürlimann, Kinderkurarzt, 1851-1911



Der findige Arzt hatte eine zündende Idee: Er wollte fortan in Unterägeri Kinderkuren anbieten. Damit traf er den Nerv der Zeit. Und der Zufall wollte es, dass Josef Hürlimann bereits über eine geeignete Liegenschaft verfügte. In den Räumlichkeiten, auf den fünf Hektaren Wiesland und elf Hektaren Wald richtete er 1881 die Kinderkuranstalt Hürlimann ein. Ausgelegt für Kinder, die chronische Leiden hatten. In der Regel blieben sie drei bis vier Monate. Hürlimann beschrieb sie folgendermassen:

«Es sind dies zarte, anämische, oft chlorotische, nervenschwache Kinder.»

Die Kinder galten gemäss Hürlimann als Symbole des verteufelten Stadtlebens.

Seine Heilmethoden waren simpel: viel Luft und Licht, Heilgymnastik, wissenschaftlich abgestützte Bäderkuren, Massagen, gesunde Ernährung sowie Freiheit und Fröhlichkeit. Tatsächlich hatte Hürlimann damit Erfolg. Die Kinder nahmen an Gewicht und Grösse zu. Rekordhalterin war eine Achtjährige, die in vier Monaten zwölf Zentimeter gewachsen war. 3114 Kinder kurten in den ersten 20 Jahren in Hürlimanns Anstalt.

Bis zu acht Stunden an der frischen Luft liegen

Kinder mit starken Ausschlägen, eiternden Knochen, Drüsenleiden und Tuberkulose verwies Hürlimann in die nahe «Zürcherische Heilstätte bei Ägeri für scorphulöse und rachitische Kinder von Zürich und Umgebung» in Mittenägeri, deren ärztliche Leitung er innehatte. Es war die erste Heilanstalt der Schweiz für Kinder mit Rachitis. Den Kindern sollen die «würzige, ozonreiche, absolut staubfreie Luft», aber auch das helle, luftige Heim, die kräftige Kost sowie Reinlichkeit und Ordnung helfen.

Die kurenden Kinder entstammten oft einfachen Verhältnissen. Mitbringen mussten sie: «zwei vollständige Kleidungen, vier Hemden und womöglich zwei Nachtjacken, vier Paar Strümpfe, zwei Unterröcke, zwei Paar Hosen (für die Mädchen), sechs Taschentücher». Die meisten Kinder haben beim Eintritt zu wenig Gewicht, zu grosse Köpfe und verspätetes Zahnen.

Hugo S. auf dem Esel - Er war Patient im Theresienheim.



Einzelnen wurden Freiluftkuren verordnet. Das bedeutet, bis zu acht Stunden an der Sonne und der Luft zu liegen, warm eingewickelt und durch Tuchwände vor Zugluft geschützt. Die Kur schlug an: 91 Prozent der Skrophulösen und 84,3 Prozent der Rachitischen gehen geheilt, oder mindestens gebessert, nach durchschnittlich sechs Monaten wieder heim.

Zwischen acht und 50 Rappen kostete ein Tag zu Beginn – je nach Finanzkraft der Eltern. Hinzu kommen Beiträge von Gönnern, etwa des Kantons Zürich, des Bundes und vom Alkoholzehntel – dies, weil wohl mehr als 20 Prozent der Patienten entweder geistig oder körperlich geschädigt waren durch den Alkoholgenuss des Vaters oder der Mutter.

Zeichnung des Hugo S. (1929), Patient im Theresienheim.





Ein wahres «Kinderparadies»

1917 übernimmt Konrad Bossard die ärztliche Leitung. Sein Name steht für die dritte grosse Kinderinstitution im Ägerital: das Kinderheim Bossard. Gegründet wurde es von Josef Hürlimanns Schwester Fridoline Bossard-Hürlimann. Heute ist das Kinderheim eine heilpädagogische Schule. Neben diesen drei Institutionen entsteht eine Fülle von weiteren Kinderheimen des Ägerital. Kinder aus Europa, Nord- und Südamerika, sogar aus Australien, dem Nahen und Fernen Osten kommen hierher, um sich zu erholen. «Das Kinderparadies» titelte sogar der Verkehrsverein auf seinen Prospekten. Damit verwirklichte sich auch die Vision von Josef Hürlimann: Das Ägerital zählte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu den bedeutendsten Kinderkurorten der Schweiz.