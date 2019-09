Séverine Studer wird neue Generalsekretärin der Zuger Direktion des Innern Der Zuger Regierungsrat hat Séverine Studer zur neuen Generalsekretärin der Direktion des Innern ernannt. Sie tritt die Nachfolge von Ursula Uttinger an und wird ihre Arbeit am 1. März 2020 aufnehmen.

Séverine Studer. (Bild: PD)

(haz) Séverine Studer (40) hat sich gegen eine Vielzahl von Bewerberinnen und Bewerbern durchgesetzt und bringt alle Voraussetzungen mit, die eine solche Kaderfunktion an der Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung erfordert, wie die Direktion des Innern meldet. Sie verfügt über vielseitige berufliche Erfahrung in der Privatwirtschaft (Lebensmittelbranche, Börsen- und Bankenwesen) und im öffentlichen Sektor. Sie hat sich in diversen Rechtsgebieten mit komplexen juristischen Fragestellungen auseinandergesetzt und war bei verschiedenen Projekten (u.a. zu Gesetzgebungs- und Digitalisierungs-themen) federführend. Derzeit arbeitet Séverine Studer als Leiterin der Abteilung Stipendien im Amt für Jugend und Berufsberatung der Bildungsdirektion des Kantons Zürichs und leitet dort ein Team von zwanzig Personen.

Die 40-jährige Zürcherin hat an der Universität Neuchâtel ihr Rechtsstudium mit dem Master of Law abgeschlossen und verfügt über das Anwaltspatent des Kantons Zürich. Sie spricht fliessend Englisch und Französisch. «Ich freue mich sehr, mit Séverine Studer eine hoch kompetente und vielseitig qualifizierte Generalsekretärin gefunden zu haben, die gerne Verantwortung übernimmt und mich in meiner täglichen Arbeit als Regierungsrat unterstützen wird», lässt sich Andreas Hostettler, Vorsteher der Direktion des Innern in der Mitteilung zitieren. Arbeitsbeginn von Sévérine Studer ist der 1. März 2020.