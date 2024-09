Kunst Sich der Welt künstlerisch öffnen: Die vielen Facetten der Erde werden in der Zuger Shedhalle gezeigt In der Shedhalle wird Freitag die Ausstellung «ouvrir sur le monde» eröffnet – eine kooperative Kunstaktion mit internationaler Beteiligung.

Kunstschaffende und Kuratoren: Ursula Hildebrand und Achim Schroeteler. Bild: Matthias Jurt (Zug, 6. 6. 2023)

Wer liebt das Reisen nicht? Doch was hat die monatelange Velotour des Künstlerpaars Achim Schroeteler und Ursula Hildebrand von Luzern nach Dakar jetzt mit dem Kunstprojekt in der Zuger Shedhalle zu tun? Hier erklärt Schroeteler: «Ausgangspunkt ist der von mir 2020 von der Foundation Eduard und Maurice Sandoz gewonnene Preis für die Projekttour ‹Malen ohne Geländer– das Erfahren der Welt›, für eine Buchpublikation und einer Ausstellung.»

Im Oktober 2020 ging es per Velo mit Anhänger und Zelt in Luzern los. Wegen Corona änderte sich der Ablauf, sie mussten nach sieben Monaten aus Spanien heimkehren. Erst im September 2022 starteten sie erneut, fuhren von Marokko durch die Westsahara, Mauretanien bis nach Dakar im Senegal.

Jeden Tag haben die beiden auf ihrer Reise gemalt und gezeichnet. Bild: Matthias Jurt (Zug, 6. 6. 2023)

«Täglich habe ich gezeichnet und gemalt», erzählt der Luzerner. Am meisten hätten sie die gastfreundlichen Menschen in allen Kulturkreisen beeindruckt. «Es gab wunderbare Begegnungen. Auch wenn wir keine gemeinsame Sprache hatten, nach dem ersten Tee ging man auf einander zu. Man muss offen sein für die Welt und dem Anderen mit Hochachtung begegnen. Die Erfahrungen waren eine grosse Bereicherung.»

Den Bezug zur Welt hinterfragt

Im Frühling ist das Paar heimgekehrt, mit einer Fülle von Fotos, Malereien und Texten. Sie fliessen nun in das Kunstprojekt ein. In der Schweiz und auch unterwegs haben sie einige Kunstschaffende für das Projekt begeistert. «Wir wollten die Ausstellung nicht alleine bestreiten, sondern in partnerschaftlicher Zusammenarbeit. Alle Beteiligten haben wir in den Ateliers besucht und die Werke gemeinsam ausgewählt. Manche Arbeiten sind auch eigens für Zug entstanden», sagt Hildebrand.

Ihre Reise hat sie künstlerisch inspiriert. Bild: Matthias Jurt (Zug, 6. 6. 2023)

«Ein spannender Prozess war die Entwicklung des Themas ‹Partager›», führt er aus. Dabei geht es um die Frage, wie sich der Einzelne zur Welt verhält und dies künstlerisch umsetzt. Diese Positionen werden nun in einer installativen Raumgestaltung miteinander in Dialog gebracht.

Verschiedene Perspektiven auf Lebensformen

Die Bilder sind ab Freitag in der Shedhalle zugänglich. Bild: Matthias Jurt (Zug, 6. 6. 2023)

Entstanden ist eine grosse Gesamtschau mit Reisehintergrund von Europa bis in den Senegal, aus verschiedenen Perspektiven und mit Blick auf unterschiedliche Lebensformen: Dazu gehören Malereien, Skulpturen, Fotos, Videos, Film, Performance und eine Buchvernissage von Achim Schroeteler.

Dies soll einen Austausch zwischen den Kunstschaffenden und mit dem Publikum fördern, denn «ouvrir sur le monde» beinhaltet eine aktuelle politisch-künstlerische Auseinandersetzung. Als besonderes Highlight gilt die mitten im Raum hängende Grossleinwand, an der täglich einer der beteiligten Künstler mit weisser Dispersion und verschiedenen Kohlestiften nach bestimmten Regeln arbeiten wird.

An der Vernissage beginnt Barbara Gwerder. Für Achim Schroeteler ist der Film «Le thé ou l’électricité» des belgischen Regisseurs Jérôme Le Maire ein wichtiger Bestandteil. «Erfreulicherweise können wir dafür die Aula der gegenüberliegenden Fachschule mitbenutzen.»

Unterstützung eines Kinderhilfswerk

Die Kunstschaffenden teilen sich nicht nur den Ausstellungsraum, sondern auch einen eventuellen Erlös aus dem Verkauf. Der geht zur Hälfte an das Kinderhilfswerk «empire des enfants» in Dakar in Senegal. Achim Schroeteler und Ursula Hildebrand haben erfahren, wie vielgestalterisch die Welt ist: «Die Tour war eine Bereicherung, weil wir erfahren haben, die eigene Person zu relativieren. Wir schauen meist durch einen eurozentrischen Filter auf andere, fremde Kulturen. Den gilt es aufzubrechen». Sie ergänzt: «Wir müssen uns öffnen und lernen, die eigenen Dinge zu reduzieren und die Welt nicht nur in Schwarz-Weiss zu denken. Wir sind froh, haben wird das Projekt realisiert. Und mit der Ausstellung in Zug schliesst sich nun der Kreis.»

Die Ausstellung «ouvrir sur le monde» läuft vom 9. bis zum 18. Juni in der Shedhalle. Das Programm und die beteiligten Kunstschaffenden: www.kunst-zug.ch.