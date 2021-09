Vereine/ Verbände Kinder lernen das sichere Velofahren Pro Velo Zug hat vergangene Woche den letzten Velofahrkurs für Kinder durchgeführt. Zumindest für dieses Jahr.

Der Velofahrkurs für Kinder. Bild: PD

Am Samstag, 28. August konnte der letzte Velofahrkurs für Kinder bei trockenem Wetter durchgeführt werden. Rund 50 Kinder im Alter zwischen 6 und zirka 9 Jahren wurden von erfahrenen Leiterinnen und Leitern in Geschicklichkeit und Simulation von verschiedenen Verkehrssituationen im Verkehrsgarten bei der Dreifachturnhalle Röhrliberg in Cham geschult. Zeitgleich wurden die erwachsenen Begleitpersonen über die Rechte und Pflichten von Velofahrenden informiert. Im zweiten Teil des Kurses fuhren die älteren Kinder ab 7 Jahren mit ihrer Begleitperson einen Parcours durch Cham ab. Linksabbiegen oder den Bärenkreisel befahren gehörten dabei zum Schulungsprogramm. Die jüngeren Kinder ab 6 Jahren trainierten weiterhin auf spielerische Art im Schonraum ihre Fähigkeiten im Velofahren.

Ab März 2022 sind die Daten für das kommende Jahr auf der Website www.provelozug.ch aufgeschaltet.

Für Pro Velo Zug: Esther Röösli