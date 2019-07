Sie alle haben den Abschluss an der Fachmittelschule geschafft 110 Absolventinnen und Absolventen freuen sich über ihr Diplom. Sie haben nun einen Abschluss im Profil Pädagogik/Soziale Arbeit, Profil Gesundheit oder die Fachmaturität im Berufsfeld Pädagogik, im Berufsfeld Gesundheit, oder im Berufsfeld Soziale Arbeit.

(zim/pd) Absolventinnen und -Absolventen der Fachmittelschule Kanton Zug, Profil Pädagogik/Soziale Arbeit: Jennifer Abt, Cham; Tamay Alptekin, Hünenberg See; Chiara Andreoli, Oberägeri; Rebecca Auer, Unterägeri; Noëmi Baesch, Cham; Sarah Benathan, Baar; Jeanine Bieri, Unterägeri; Noemi Bingisser, Baar; Luisa Blattmann, Oberägeri; Rebecca Blümmel, Walchwil; Benjamin Court, Menzingen; Sophie Sahel Dastgheib Shirazi; Walchwil; Jill Dudle, Hünenberg See; Fabiana Eichholzer, Unterägeri; Jeanne-Catherine Fisher, Zug; Emilia Geisel, Baar; Noemi Ghisini, Menzingen; Céline Gubser, Unterägeri; Nora Gut, Zug; Evalina Hänny, Hünenberg See; Stefanie Herrmann, Unterägeri; Linda Hufschmid, Rotkreuz; Miriam Hugener, Unterägeri; Djellza Kelmendi, Steinhausen; Thomas Kohr, Unterägeri; Mia Küttel, Zug; Lisa Laragne, Baar; Stefanie Mahler, Unterägeri; Jeanine Marti, Hünenberg See; Jenny McMahon, Baar; Abdurani Morceli, Cham; Aishah Morceli, Cham; Anja Müller, Unterägeri; Hylja Muni, Hünenberg See; Fabienne Nötzli, Hünenberg; Alexandra Odermatt, Hünenberg; Naila Pinheiro, Cham; Luana Rodrigues, Neuheim; Shina Senn, Oberägeri; Jaya Spillmann, Neuheim; Ronit Stössel, Hünenberg See; Virginia Strickler, Neuheim; Mommo Trinkler, Zug; Deborah Uhr, Unterägeri; Yvonne Utiger, Baar; Flavia Wälchli, Hünenberg See; Victoria Zürcher, Baar.

Absolventinnen und Absolventen der Fachmittelschule Kanton Zug, Profil Gesundheit: Chedyne Ben Ali, Zug; Noémie Brandt, Walchwil; Lorena Bürgin, Baar; Céline Graziotti, Cham; Pascale Isenegger, Hünenberg See; Nicole Le, Unterägeri; Joakim Maurenbrecher, Hünenberg; Stephanie Necas, Baar; Tamara Nedela, Oberägeri; Rosmarie Zehnder, Hünenberg See.

Absolventinnen und Absolventen der Fachmaturität Berufsfeld Pädagogik: Leonie Ambühl, Cham; Nicolas Aregger, Hagendorn; Elena Argenti, Mollis; Nicole Arnold, Baar; Melanie Banterle, Baar; Vjollca Borova, Baar; Fiona Bressan, Zug; Manon Büchel, Steinhausen; Lea Bucher, Rotkreuz; Nelicia De Silva, Rotkreuz; Anna Fäs, Mitlödi; Nicole Gisler, Neuheim; Lara Goranovic, Baar; Mirjam Hauser, Baar; Lara Hegglin, Baar; Melissa Inglin, Unterägeri; Nina Kehrli, Cham; Caroline Leudet de la Vallée, Oberägeri; Shannon Meuli, Zug; Flavia Paganoni, Neuheim; Marc Petrovic, Zug; Annina Probst, Rotkreuz; Alisa Ramic, Baar; Julian Schneider, Hagendorn; Mylène Schuler, Menzingen; Jana Schuppli, Hünenberg See; Dylan Schwendener, Baar; Angela Stocker, Rotkreuz; Rahel Suter, Steinhausen; Chiara Sutter, Glarus; Sarah Taluk, Näfels; Isabel Traber, Steinhausen; Zoé Van Pottelberghe, Hagendorn; Sira Voshardt, Cham; Alina-Debora Waser, Rotkreuz.

Absolventinnen und Absolventen der Fachmaturität Berufsfeld Gesundheit: Joëlle Anne Ammann, Steinhausen; Julia Berg, Steinhausen; Gowriga Gowrinathan, Baar; Julia Jayne Iten, Unterägeri; Noëmi Izsak, Hünenberg See; Yanic Luchs, Steinhausen; Simone Schmid, Steinhausen; Lars Witt, Steinhausen.

Absolventinnen und Absolventen der Fachmaturität Berufsfeld Soziale Arbeit: Angela Acklin, Unterägeri; Hanna Bühlmann, Zug; Daria Goranovic, Baar; Xenia Harzbecker, Hombrechtikon; Slavica Krnjic, Cham; Marieke Lindblom, Hagendorn; Elleh N’Guetta, Oberwil bei Zug; Julia Schaufelberger, Oberwil bei Zug; Florin Simmen, Zug; Elianne Stroomer, Zug.