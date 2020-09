Leserbrief Sie empfehlen ein Ja zum Jagdgesetz Zur eidgenössischen Abstimmung vom 27. September

Gerne versuche ich, die emotional geführte Diskussion etwas zu versachlichen. Folgende Fakten überzeugen mich, am 27. September «Ja» zum revidierten Jagdgesetz zu stimmen:

Geschützte Tiere wie Biber und Luchs werden besser geschützt, denn diese können nicht mehr zu jagdbaren Arten erklärt werden. Die Lebensräume der Wildtiere können mit gesetzlich verankerter finanzieller Unterstützung des Bundes massiv verbessert werden (z.B. Wasser- und Zugvogelreservate sowie Wildtierkorridore). Zudem ist mir die Solidarität zwischen der Stadt- und Bergbevölkerung wichtig. Wir sollten die Probleme und Ängste der Bergregionen ernst nehmen.

Mit einem «Ja» schaffen wir Sicherheit für die Tiere, Landschaften und Menschen. Nur wenn diese Balance stimmt, wird der Wolf langfristig Platz in der Schweiz haben.

Thomas Rickenbacher Präsident Zuger Bauernverband

Das neue Jagdgesetz, über welches wir am 27. September abstimmen, ist ein modernes, auf heutige Gegebenheiten angepasstes Jagdgesetz. Der Schutz der Biodiversität hat im neuen Gesetz höchste Priorität. Fragen zum Umgang mit Grossraubwild und verschiedenen bedrohten Tierarten werden klar geregelt. Zudem ist das die Gesetzesgrundlage für viele technische Fragen zur Jagd, z.B. für den Einsatz von bleifreier Munition usw.

Alle betroffenen Organisationen wie z.B. Jägerschaft, Landwirtschaft, Forst, Tierschutzorganisationen; Naturschutzorganisationen usw. haben über mehrere Jahre einen guten schweizerischen Kompromiss erarbeitet, der im Parlament in Bern deutlich angenommen wurde. Dass diese Organisationen, welche hinter verschlossenen Verhandlungstüren dem Gesetzeskompromiss zugestimmt hatten, nun das Referendum ergriffen haben, entbehrt nicht einer gewissen Ironie und zeigt, dass es im Grundsatz nicht gegen das neue Jagdgesetz geht, sondern grundsätzlich um die Abschaffung der Jagd.

Wenn nun Gegner dieses Gesetzes an den Strassenrändern Bilder mit Bibern umrundet mit einer Zielscheibe aufstellen und von einem «Abschuss-Gesetz» sprechen, dann wollen sie uns Wählern damit suggerieren, dass der Biber mit dem neuen Jagdgesetz abgeschossen werden darf – das Gegenteil ist der Fall! Mit dem neuen Jagdgesetz sind z.B. Biber und Luchs stärker geschützt, als mit dem aktuell gültigen, veralteten Jagdgesetz. Leider müssen wir uns in Zeiten von Fake News wohl an solche Aussagen und Kampagnen gewöhnen.

Wenn wir also eine moderne Jagd mit grösstmöglichem Schutz der Biodiversität befürworten und unsere vielfältige und schöne Umwelt und Tierwelt in der Schweiz schützen wollen, ein Zusammenleben von Wild, Grossraubwild mit Forst und Landwirtschaft ermöglichen wollen, dann stimmen wir mit Überzeugung Ja zum neuen Jagdgesetz.

Daniel Hurni, Hünenberg