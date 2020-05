Leserbrief Sie nützt allen Geschlechtern Zur Gleichstellung

Gleichstellung betrifft alle Geschlechter. Für viele Männer ist es momentan schwierig, Teilzeitarbeit und Karriere unter einen Hut zu bringen. Diverse Studien haben gezeigt, dass in gemischten Teams weniger Fehler gemacht und bessere Ergebnisse erzielt werden. Mit einer fortschrittlicheren Gleichstellungspolitik würden also auch Unternehmen profitieren. Wie jedoch in vielen anderen Lebensbereichen, braucht es Expertinnen und Experten, um die Diversität und die Gleichstellung voranzubringen. Das sehen auch 20 von 26 Kantone, Städte und der Bund so. Ich hoffe sehr, dass der Zuger Kantonsrat der Motion zur Bildung einer Fachstelle für Gleichstellung zustimmen wird. Dies wäre eine sinnvolle und bezahlbare Investition in die Zukunft.

Konstantin Schneider, Edlibach