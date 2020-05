Die aktuelle Bachelorette wollte Spass

und einen Mann - beides bekam sie Die sechste Staffel der Sendung «Bachelorette» hat die Halbzeit überschritten.

Chanelle Wyrsch aus Hünenberg zieht Bilanz.

Die sympathische Hünenbergerin posiert am Zugersee. Bild: PD

Die diesjährige Bachelorette Chanelle Wyrsch aus Hünenberg gab am letzten Montag in der sechsten Folge der Sendung auf 3+, die damit ihre Halbzeit überschritten hat, erneut drei Männern den Laufpass. «Christian wegen des Altersunterschieds, Valentin ist mir zu ruhig und bei Martin ist der Funken nicht gesprungen», begründet sie ihren Entscheid.

Kandidaten heimzuschicken, fiel der 23-Jährigen zwar jeweils schwer, bereitete ihr aber keine schlaflosen Nächte. «Ich hörte einfach auf mein Herz und Bauchgefühl», sagt sie schlicht. Oft würden ihre Entscheidungen jedoch vom Publikum kritisiert. «Man muss bedenken, dass ich die Interviews mit den Männern und ihre Gespräche unter einander nicht gehört habe», verteidigt sie ihr Handeln. «Ich hatte nur die persönlichen Begegnungen als Entscheidungsgrundlage.»

Gespräche entstanden spontan

Auffallend ist jedoch die positive, freundliche Art, mit der die junge Frau den Kandidaten in den meisten Situationen begegnete. «Ich bin ein sehr positiver Mensch und gehe gerne so durchs Leben.» Meist gelinge es ihr, schlechte Stimmungen oder Launen beiseitezuschieben und das Beste aus der Situation zu machen. Für die Sendung habe kein Regiebuch bestanden, plaudert Wyrsch aus dem Nähkästchen. «Die Situationen und Gespräche entstanden spontan.» Einzig die verschiedenen Spiele und Herausforderungen, denen sich die Herren hätten stellen müssen, seien geplant gewesen. Ebenso die Dates, zu denen die Bachelorette jeweils einzelne Kandidaten eingeladen habe. «Bei der Auswahl war ich jedoch komplett frei.»

Weitgehend freie Hand gelassen wurde ihr auch bei der Wahl der Kleider. «Ich bin mit der Stylistin des Senders shoppen gegangen, habe aber auch eigene Kleider getragen.»

Unterschiedliche Reaktionen des Publikums

Manche der Folgen hatte sie selbst noch nicht in voller Länge gesehen, bevor sie ausgestrahlt wurden. Deshalb sieht sie sich diese nun zur regulären Sendezeit an und zelebriert dies auch ein wenig mit Freunden und der Familie, die sämtlich begeistert sind über Wyrschs Teilnahme an der sechsten Staffel.

«Vom Publikum erhalte ich sehr unterschiedliche Reaktionen, jedoch sind 95 Prozent davon positiv.» Mit Rückmeldungen, auch negativen, müsse man im Showbusiness einfach rechnen. Damit hat die selbstbewusste Schlager- und Musicalsängerin bereits Erfahrung, die ihr auch bei der Sendung Bachelorette half. Mitgewirkt hat sie aus Spass und Abenteuerlust, aber auch, weil sie Single war und wirklich einen Partner finden wollte. «Ich bin sehr wählerisch», gibt sie zu. «Ausserdem war ich in den letzten Jahren oft unterwegs und hatte kaum Zeit für eine Beziehung.» Dies könnte sich nun ändern, denn in der sechsten Folge erwähnte sie, sie könne sich eine Familie mit drei bis vier Kindern durchaus vorstellen. Festlegen will sie sich aber nicht. «Ich habe noch so viel vor im Leben.»

Sie ist ein wenig oldschool

Für welchen Beau sich Wyrsch am Ende der Drehzeit Anfang Jahr in Thailand schliesslich entschieden hat, erfährt man in der 10. Folge am 29.Juni. Vorab nur so viel: «Wir sind dabei, uns näher kennen zu lernen.» Sie sei nämlich in puncto Beziehungen ein wenig oldschool, gesteht die schöne Hünenbergerin. «Ich verabrede mich mit einem Mann schon mal fünf- bis sechsmal, bevor es auch nur zu einem Kuss kommt.»

Während der Dreharbeiten habe sie viel Spass gehabt und viel gelernt. Nämlich frei zu sprechen vor der Kamera sowie auf Menschen direkt und spontan zu reagieren. «Ausserdem weiss ich nun, was man bei einem Date unbedingt tun oder lassen sollte», lacht sie. Nicht zuletzt lernte Chanelle Wyrsch auch die thailändische Küche schätzen, die ihr zuvor fremd gewesen war. «Ich habe Lebenserfahrung gewonnen», resümiert sie.