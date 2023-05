Oberwil Nach Steinschlag: Strasse ist zwar wieder frei – doch ein Felsblock bedroht Zuger Villenquartier weiterhin Nach dem Steinschlag von vergangener Woche ist die Weidlistrasse für den Langsamverkehr wieder geöffnet. Ein grösserer Felsblock bedroht die Siedlung allerdings weiterhin.

Dieser Felsblock donnerte bis auf die Weidlistrasse. Bild: PD

Vor über einer Woche sorgte in Oberwil oberhalb der Siedlung Räbmatt ein Steinschlag für Aufsehen: So haben sich 2. Mai rund 40 Kubikmeter Stein- und Felsblöcke aus einer Felswand in der Nüeflue gelöst und sind hangabwärts in den Wald gedonnert. Daraufhin wurden verschiedene Schutzmassnahmen ergriffen. Aktuell besteht nun keine akute Gefährdung mehr – die Weidlistrasse ist ab sofort wieder für den Verkehr geöffnet.

Dabei wurde die Situation im Gelände von einem Geologen beurteilt, wie der Kanton Zug in einer Mitteilung schreibt. Dieser hat keine akute Gefährdung durch weitere unmittelbar absturzgefährdete Felspartien erkannt.

Instabiler Felsblock wird abgetragen

Allerdings wurde festgestellt, dass sich neben der Ausbruchsstelle noch ein zweiter instabiler Felsblock von geschätzt 20 Kubikmetern befindet. Er stelle mittelfristig eine «erhebliche Gefährdung» für die darunter liegende Siedlung Räbmatt dar – ein Villenquartier in Oberwil bei Zug. Er soll im Rahmen einer Felsräumung entfernt werden. Konkret soll der Felsblock Ende Mai oder anfangs Juni kontrolliert abgebaut und das Material mithilfe einer Transportseilbahn nach oben abgeführt werden.

Bereits wurde oberhalb der Waldstrasse ein kleiner Erdwall erstellt. Er soll künftig Steine und kleine Blöcke aus der Felswand am Ende der Auslaufstrecke zurückhalten. Dieser permanente Schutzdamm, ein temporär montiertes Steinschlagschutznetz sowie auf der Strasse aufgestellte Stahlpalisaden bieten während der anstehenden Felsräumung dreifachen Schutz für die Gebäude.

Während der Felsabtragung wird die derzeit wieder geöffnete Weidlistrasse vorübergehend geschlossen. Eine Wanderwegumleitung wird signalisiert. (lga)