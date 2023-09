Leserbrief Sind Menschenrechte absolut? Zur politischen Situation in El Salvador

Es gibt Situationen, die einem wirklich zu denken geben. Natürlich ist der Machthaber Nayib Bukele in El Salvador eigentlich ein Diktator und er schert sich wenig um Menschenrechte, wenn es um die Bekämpfung der Verbrecher geht. Aber erstmals seit Jahrzehnten müssen Eltern nicht mehr ständig um das Leben ihrer Kinder fürchten und leben in einem sicheren Land. Wer dort investiert, kann Rendite erwirtschaften. Ich werde unsicher, wenn ich nun abwägen muss, ob die Menschenrechte von Verbrecherbanden wirklich wichtiger sind als das Wohlergehen des gesamten Volks.

Genauso, wie ich mich schon lange frage, ob es wichtig ist, dass einige hundert Rebellen richtig behandelt werden, wie in Syrien oder Libyen, wenn es unter einem Diktator allen anderen gut geht. Ich komme immer mehr zum Schluss, dass auch Menschenrechte relativ sind und nicht absolut. Vielleicht heiligt der Zweck halt doch die Mittel. Wenn ein Diktator sich zwar bereichert, es aber praktisch allen anderen gut geht, dann halte ich mich mit Kritik zurück. Ich muss ja nicht der Mutter gegenüberstehen, die ihr Kind verloren hat, weil wir überheblichen Westler auf die Einhaltung der Menschenrechte pochten. Es ist halt tatsächlich nicht alles so einfach, wie es sich einige vorstellen, die es zwar gut meinen aber wie Mephisto nur das Böse unterstützen. Und ich rede hier ausdrücklich nicht von der Nato, der EU und den USA, die in Tat und Wahrheit nur für die Rendite ihrer Konzerne kämpfen. Ihr Kampf für Menschenrechte ist reine Heuchelei.

Michel Ebinger, Rotkreuz