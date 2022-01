Kolumne «Seitenblick»: Sirup statt Schampus Unsere Redaktorin über ein Leben ohne Alkohol. Zoe Gwerder Drucken Teilen

Dry January – ein Monat ohne Alkohol. Was in den letzten Jahren zum Hype wurde und für viele in diesen ersten Tagen des Jahres eine Herausforderung darstellt, ist für mich Alltag. Na ja, zumindest meistens. Nicht, weil ich keinen Alkohol trinken dürfte oder mit besonderer Selbstdisziplin auf ihn verzichte. Nein: Ich mag alkoholische Getränke – in den meisten Fällen – nicht besonders bis gar nicht. Und den Kater am Folgetag noch viel weniger.

Doch in einer Gesellschaft, in welcher das Cüpli, der Wein zum Essen oder das Bier und der Cocktail am Feierabend dazu gehören, sozialer Kitt sind, schwimme ich mit meinem Verhalten gegen den Strom. Ich irritiere: meine Gastgeber (Sie: «Ach komm schon, trink doch auch mit.»), die Wirte (Ich: «Bitte ein Panaché, aber mit ganz viel Citro und nur einem Sprutz Bier.» Sie: bringen für mein Gusto garantiert ein viel zu bieriges Gemisch.) und jene Kolleginnen und Kollegen, die mich nicht so gut kennen (Sie: «Muesch no fahre?»). Von den verstohlenen Blicken auf meine Bauchregion («Ist sie schon wieder schwanger?») ganz zu schweigen.

Mit jedem Kind mehr werden immerhin diese Vermutungen immer seltener – was allerdings definitiv kein Grund fürs Kinderkriegen sein darf. Glücklicherweise ist das auch gar nicht nötig. Denn ja, das Alter macht auch gelassener. Die Freundinnen und Freunde wechseln seltener und jene, die mich kennen, wissen meistens, dass ich mit dem berauschenden Nass in vielen Fällen nicht viel anfangen kann.

Trotzdem möchte ich hier an all jene appellieren, die ihr Gegenüber – natürlich ohne böse Absichten – gerne zu einem Gläschen Wein oder einem Feierabendbier überreden möchten. Denn wenn es schon für mich, die Alkohol nicht mag, unangenehm ist, Nein zu sagen, wie schwierig muss es denn für jemanden sein, der keinen Alkohol mehr trinken darf. Erst recht, wenn dies aufgrund einer Alkoholsucht der Fall sein sollte!

Und der Dry January? Der ist für mich und all jene, die beim angebotenen Cüpli oder Bier Nein sagen, eigentlich ein ganz normaler Monat – mit dem Unterschied, dass wir für diese Zeit bezüglich Alkohol mit dem Strom schwimmen und nicht dagegen. Und das tut gut.