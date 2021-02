Skiakrobatik Der Baarer Noé Roth hat gleich zweimal Grund zur Freude Der 20-Jährige ist erneut Zuger Sportler des Jahres. Er vernahm von seiner Wahl in den USA, wo er einen Weltcuperfolg feierte.

Noé Roth gewinnt in Deer Valley das zweite Weltcupspringen seiner Karriere. Bild: Rick Bowmer/Keystone (6. Februar 2021)

«Unsere Zuger Sportler verdienen auch dieses Jahr eine Würdigung für ihre Leistungen, auch wenn sie nur in virtueller Form stattfindet.» Mit diesen Worten begrüsste Beat Friedli vom Zuger Amt für Sport und Gesundheitsförderung die Zuschauer an den heimischen Bildschirmen am Freitagabend zur achten Zuger Sportnacht.

Die spannendste Frage, wer den Titel des Zuger Sportlers 2020 und somit 3000 Franken und den von Urs Bischof hergestellten Pokal gewinnen würde, wurde am Ende der Show beantwortet. Es ist – wie schon im letzten Jahr – der Skiakrobat Noé Roth aus Baar. Der 20-Jährige weilte zu diesem Zeitpunkt in Deer Valley, wo er – unter den Augen seines Vaters und Trainers Michel Roth, tags darauf Samstag seinen zweiten Weltcupsieg feierte.

Prix Panathlon geht an Peter Stutz Der Prix Panathlon wird einer Person verliehen, die sich über Jahre hinweg freiwillig im Hintergrund für den Zuger Sport engagiert hat. Dieses Jahr geht er an Peter Stutz (58) vom Handballklub LK Zug, «wegen seiner unermüdlichen Tätigkeit für den Verein», sagte Barbara Strub, Präsidentin von Panathlon Zug, an der Sportnacht. Peter Stutz arbeite seit Jahren ungefähr 25 Stunden pro Woche für seine Teams. Der Baarer hat die erste Mannschaft der Zugerinnen an die nationale Spitze geführt.

An seiner Stelle bedankte sich seine Mutter, die ehemalige Weltklasseskiakrobatin Colette Roth-Brand, für die Auszeichnung. Noé Roth wurde bereits letztes Jahr zum Zuger Sportler ernannt. In dem im Vorfeld aufgezeichneten Porträtvideo erklärte der Gesamtweltcupsieger der Saison 2019/20: «Es braucht immer ein wenig Überwindung, um über die Schanze zu springen.»

Noé Roth sagt selbst, dass die Ausübung seines Sports etwas Überwindung erfordere. Bild: Rick Bowmer/Keystone (Deer Valley, 6. Februar 2021)

Roths Konkurrenz war stark: 38 Zuger Sportler oder Teams erreichten im Jahr 2020 internationale oder nationale Podestplätze. Nominiert neben Roth waren schliesslich Timo Rohner (Bob), Matthias Iten (Ski alpin), Silke Lemmens (Leichtathletik), Lieke Wehrung (Leichtathletik), Malin Karlsson (Segeln), Mara Betschart (Beachvolleyball) und Andri Struzina (Rudern).

Neues Format war zufriedenstellend

Die Dauer der erstmals virtuell durchgeführten Zuger Sportnacht wurde auf gut eine Stunde reduziert und mit einem abwechslungsreichen Programm vollständig ausgenutzt. Statt feierlicher Würdigung im Rahmen eines Nachtessens wurden die Zuschauer dieses Jahr online mit Inputs von Felix Jaray, Leiter des Amtes für Sport und Gesundheitsförderung, Regierungsrat Martin Pfister sowie Goldschmied Urs Bischof unterhalten. Zudem sorgte der Zuger Musiker Tobias Carshey mit seiner Interpretation berühmter Lieder für Auflockerung.

Der Zuger Musiker Tobias Carshey spielte im Homeoffice. Bild: Screenshot zugersportnacht.ch

Beat Friedli vom Sportamt war zufrieden mit der Durchführung des Events. Der Vorteil an dieser ausserordentlichen Sportnacht sei die Zugänglichkeit für alle Interessierten gewesen. «In den letzten Jahren konnte nur eine beschränkte Anzahl Gäste den Anlass besuchen, und die Resultate gelangten nur durch Medienberichte an die Öffentlichkeit.» Dieses Jahr könne man die Show unter www.zugersportnacht.ch sogar im Nachhinein anschauen.

Dem Moderator Beat Friedli fehlte die Interaktion mit dem Publikum. Bild: Sreenshort zugersportnacht.ch

Allerdings fehlte das Publikum durchaus. «Die grösste Herausforderung war für mich persönlich die fehlende Interaktion mit dem Publikum», gesteht der Moderator. Auf der Bühne habe man eine gewisse Narrenfreiheit und man könne auch mal improvisieren. «Ich habe heute zum ersten Mal festgestellt, wie sich beispielsweise Tagesschausprecher fühlen – in dieser Hinsicht habe ich viel dazu gelernt», sagte Friedli.