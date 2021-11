Vereine/Verbände «Skifahren war die einzige Freizeitmöglichkeit» Der Cheftrainer der Ski alpin Frauen stand kürzlich Red und Antwort zum Start in die neue Skisaison.

Beat Tschuor beantwortete die Fragen der Anwesenden.

Noch dauert es ein paar Wochen, bis die Skiweltcup-Saison so richtig in Schwung kommt. Warum die Schweizer Frauen in den letzten Jahren auf die Erfolgsspur zurückgefunden haben und im vergangenen Jahr mehr Weltcup-Punkte als ihre Kontrahentinnen vom österreichischen Skiverband totalisieren konnten, hat Beat Tschuor von Swiss-Ski im Wallers Premium Club im Parkhotel in Zug aber bereits verraten.

Der 52-Jährige ist seit drei Jahren Cheftrainer der Ski alpin Frauen und war zuvor Teil des Führungsteams Ski alpin von Swiss-Ski, wo er den Bereich Nachwuchs stark geprägt hat. Tschuor kommt aus Obersaxen, in dessen Umgebung auch Skistar Conradin Cathomen seine Wurzeln hat, und der sich im Publikum im Parkhotel befindet. Es habe in Obersaxen zu seiner Jugendzeit nur drei Freizeit-Möglichkeiten gegeben, antwortet Tschuor auf die diesbezügliche Frage von Bruno Waller beim Interview. «Skifahren, Skifahren oder Skifahren.» Er sei kein guter Skifahrer gewesen und habe sich darum früh als Trainer engagiert, erklärt der Bündner, der nunmehr bereits seit 30 Jahren im Skisport tätig ist.

Dank tollem Klubsystem Österreich überholt

Warum hat die Schweiz nach vielen Jahren Durststrecke Österreich in Nationenwertung überholen können? «Das liegt an unserem tollen Klubsystem in der Schweiz», ist sich Tschuor sicher. Dies zeige sich eindrücklich in der Zentralschweiz, wo die Klubs viele Kinder auf den Schnee brächten. «Der Zentralschweizer Skiverband verfügt momentan über rund 19 bis 20 Frauen- sowie 23 bis 24 Männer-Talente, die Swiss-Ski zur Verfügung stehen, ergänzt er und sagt: «In meiner Heimatgemeinde Obersaxen kommen auch immer mehr Unterländerkinder zum Skisport, deren Eltern dann oftmals da oben bleiben.»

Und wie sieht es mit der Belastung der Skirennfahrerinnen und Skirennfahrer aus? Nach der langen Weltcup-Saison finde traditionell noch die Schweizer Meisterschaft statt. Das sei äusserst anstrengend für die Athletinnen und Athleten, erklärt Tschuor. Das führt dazu, dass die Schweizer Skirennfahrer nur gerade im Mai zwei bis drei Ferienwochen geniessen könnten, bevor es mit dem Schneetraining auf dem Stelviogletscher in die neue Saison gehe. «Skirennfahren und die Betreuung der Skicracks sind ein Fulltimejob, der das ganze Jahr in Anspruch nimmt», betont der Bündner.

Wie viel trainiert Superstar Lara Gut mit der Mannschaft?, will Bruno Waller wissen. «Sie hat ein Privileg, trainiert aber 98 Prozent mit Mannschaft», antwortet Tschuor. Gut habe zahlreiche Wünsche – aber das sei heute halt einfach bei allen so. «Und ja, Lara Gut ist so oder so eine der Weltbesten, die sich wohl fühlen muss, damit sie ihre Spitzenleistungen realisieren kann.» Beim Thema Material und Menschen sieht Tschuor das Problem, dass ein Einsturz mit hoher Geschwindigkeit meist zu erheblichen Verletzungen führe. Und Cathomen und Tschuor sind sich einig: Die Emotionen und der Kampf um den Sieg, seien heute wie früher gleich und machen die Faszination des Skirennsports aus.

Es braucht neue Impulse

Welche Änderungen die FIS zu machen gedenke, sei Sache der Politik, sagt Tschuor. Klar sei aber, dass der Skirennsport neue Impulse brauche, um weiterhin attraktiv zu bleiben. Und wie schneidet die Skination Schweiz in diesem Jahr ab?, fragt Waller. «Wir sind bereit und wollen auch in dieser Saison die Nationenwertung gewinnen.»