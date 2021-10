Vereine&Verbände So bleiben Herr und Frau Schweizer mobil im Alter Die FDP Top 60 Zug hat einen Informationsanlass mit Fachpersonen zum Thema organisiert.

Dieses Fahrzeug darf man auch ohne Führerausweis fahren. Bild: PD

17 Personen folgten der Einladung von FDP Top 60 Zug und liessen sich in den Räumlichkeiten der Firma AMAG in Cham in die Möglichkeiten der Mobilität im hohen Alter oder bei körperlichen Einschränkungen informieren. Ein Arzt, ein Experte der Zuger Polizei sowie ein Vertreter der Firma Kyburz, Spezialist für Elektromobile, zeigten auf, welche gesundheitlichen Einschränkungen im Alter auftreten können, unter welchen Umständen man seinen Führerausweis abgeben muss und wie man trotzdem mobil bleiben kann.

Vereine & Verbände: So funktioniert's Ihre redaktionellen Beiträge sind uns sehr willkommen. Wir nehmen gerne Berichte entgegen, weisen in dieser Rubrik allerdings nicht auf kommende Anlässe hin. Ihre Texte und Bilder für diese Seite können Sie uns per E-Mail senden. Unsere Adresse lautet: redaktion-zugerzeitung@chmedia.ch Bitte beachten Sie, dass wir in dieser Rubrik Texte von maximal 3500 Zeichen abdrucken. Fotos sollten Sie in möglichst hoher Auflösung an uns übermitteln. Schicken Sie sie bitte als separate Bilddatei, nicht als Teil eines Word-Dokuments. Herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Gerne können Sie den Artikel-Link auch auf dem Social-Media-Account Ihres Vereins posten.

Früher oder später werden alle mit altersbedingten Grenzen konfrontiert, die das Autofahren beeinträchtigen können. Es sind dies verminderte Reaktionsgeschwindigkeit, weniger Kraft und Beweglichkeit, reduziertes Seh- und Hörvermögen, verringerte Ausdauer und Konzentrationsfähigkeit und oft auch Nebenwirkungen von Medikamenten, wie der Arzt Michel Stadlin in seinem Referat eindrücklich aufzeigte. Regelmässige Abklärungen beim Hausarzt sind deshalb ab dem 75. Lebensjahr in der Schweiz Pflicht, dies nicht nur zur eigenen, sondern auch zur Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer. André Amgwerd von der Zuger Polizei untermauerte die ärztlichen Ausführungen mit Beispielen und Situationen aus dem Alltag auf den Schweizer Strassen. Die Abgabe des Führerausweises ist ein Einschnitt in das Leben jedes Automobilisten, aber es kann auch entlastend sein, wenn man unfallfrei aufhören kann. Für alle, die weiterhin mobil sein möchten, empfiehlt es sich, sich rechtzeitig Gedanken über mobile Alternativen zu machen.

Auch bei Elektromobilen gilt Vorsicht

Auf dem Markt findet man Elektromobile verschiedenster Art in unterschiedlichsten Preisklassen. Bei der Anschaffung eines solchen Fahrzeuges, mit dem man ohne Führerausweis mit maximal 20 Stundenkilometern – auch auf dem Trottoir – unterwegs sein darf, empfiehlt sich eine sorgfältige Abklärung und Prüfung des Angebotes wie auch der eigenen Fahrtüchtigkeit. Stefan Bobst stellte den interessierten Teilnehmern die breite Palette der Elektrofahrzeuge der Firma Kyburz AG mit all ihren technischen Finessen vor. Beim Testfahren konnte man sich dann noch selber von der Wendigkeit und vom Komfort dieser «kleinen Flitzer» überzeugen. Bei der Firma Kyburz wird grossen Wert auf persönliche Beratung gelegt. «Der Kunde muss sich mit dem Fahrzeug wohl fühlen», so Stefan Bobst. «Wenn ich merke, dass er nicht gut zurecht damit kommt, rate ich ihm vom Kauf ab.»

Gestärkt im Wissen, dass es auch noch ein mobiles Leben nach der Abgabe des Führerausweises geben kann, beendete Organisator Peter Rütimann den interessanten Anlass und bedankte sich bei den Referenten sowie bei Beat Struchen, Geschäftsführer der Firma AMAG Cham, für die Gastfreundschaft.