So hoch steht das Grundwasser im Kanton Zug Wie reagieren die Grundwasserspiegel? Dieser Frage ist unsere Zeitung nach den Medienberichten nachgegangen, welche einen extrem heissen Sommer prognostizieren. Charly Keiser

Volker Lützenkirch misst bei der Grundwassermessstelle Neuhof in Baar den Wasserstand. (Bild: Stefan Kaiser (Baar, 17. August 2018))

In den letzten Tagen berichteten Medien über einen bevorstehenden Horrorsommer in Europa, der auch in der Schweiz Hitzewellen, Dürren und Temperaturen von bis zu 40 Grad voraussagt. Doch das Weltuntergangsszenario des US-Wetterdienstes «AccuWeather» wird von den seriösen Schweizer Meteorologen zerpflückt und als barer Unsinn entlarvt.

Natürlich könne es ein sehr heisser Sommer 2019 werden, doch eine Prognose über den Horizont von 5 bis 10 Tagen hinaus sei reines Kaffeesatzlesen, kontern die Wetterfrösche. Manchem kommen wohl die Muotathaler Wetterschmöcker in den Sinn, die mehr aus Witz und Schalk einmal jährlich eine langfristige Prognose für das Wetter in der Schweiz, beziehungsweise das Muotatal stellen.

Grundwasserspiegel reagieren generell träge

Beim Thema Hitzesommer wird meist auch über das Grundwasser gesprochen. Denn lange Hitzeperioden lassen die Grundwasserpegel sinken. Und trotz eines zu kalten und verregneten Monats Mai ist im Grundwasserbulletin des Bundesamtes für Umwelt (Bafu) zu sehen, dass die Grundwassersreservoire in der Schweiz nicht voll sind.

Die Grundwasserspiegel würden generell träge reagieren, erklärt Michael Sinreich vom Bafu. So sei starker Regen während nur einer Woche für den Grundwasserspiegel nicht nachhaltig und zeige allenfalls in oberflächennahen oder flussgebundenen Vorkommen Wirkung.

«Tiefe Grundwasserspiegel steigen in einen Normalbereich, wenn während einem bis zwei Monaten die Niederschläge über dem Durchschnitt liegen»,

erklärt er. Auch wenn die Pegel des Grundwassers derzeit normal bis tief liegen, herrsche im Moment keine angespannte Situation. Entscheidend für den kommenden Sommer seien die Niederschläge der nächsten Monate, ergänzt er. So seien die Grundwasservorkommen im 2018 zu Beginn des heissen Sommers zwar gefüllt gewesen, die Spiegel dann mit dem ausbleibenden Regen jedoch stetig bis auf tiefes Niveau zurückgegangen.

Absolute Tiefstände

Und wie sieht die diesbezügliche Situation im Kanton Zug aus? Im trockenen Jahr 2018 seien an fast allen Grundwassermessstellen des Kantons Zug sehr tiefe Grundwasserstände zu verzeichnen gewesen, sagt Baudirektor Florian Weber:

«An mehr als einem Drittel der Messstellen waren es sogar absolute Tiefststände.»

Die stark für Trinkwasserzwecke genutzten flussgebundenen Grundwasservorkommen in den Talsohlen – etwa im Baarerbecken oder im Reusstal – hätten sich ab Spätherbst 2018 wieder erholt. «In diesen Gebieten erfolgt die Neubildung des Grundwassers zum grossen Teil durch Wasser aus Oberflächengewässern.» Die Grundwasserstände in diesen Gebieten seien inzwischen mehrheitlich auf ein leicht unterdurchschnittliches bis durchschnittliches Niveau angestiegen.

Die Situation für die Grundwasservorkommen ausserhalb von Talsohlen sei unterschiedlich, fügt Weber an. Die Grundwasserneubildung in diesen Vorkommen sei direkt vom Niederschlag abhängig. «Die Grundwasserspiegel reagieren darauf mit unterschiedlich langer Verzögerung. Die meisten dieser Grundwasservorkommen haben sich inzwischen ebenfalls bis auf ein mittleres bis leicht unterdurchschnittliches Niveau erholt.» In den folgenden Grundwassergebieten sei – gemäss dem Datenstand des ersten Quartals 2019 – kaum eine Erholung der Grundwasserstände eingetreten. Dies betreffe die drei tief liegenden Grundwasservorkommen im Bereich Menzingen, ein kleinerer isolierter Teil des Grundwassergebietes Maschwanden bis Knonau sowie Aberen/Schönbühlwald und Steinhausen bis Blickensdorf, die sich 60 Meter unter Terrain befänden.

«Die starken Niederschläge seit dem 20. Mai 2019 dürften zu einer Erholung der Grundwasserstände in den Grundwasservorkommen in den Talsohlen beitragen», bilanziert Baudirektor Weber.