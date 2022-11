VEREINE&VERBÄNDE So stark wie noch nie Mit Barbara Gysel im Zuger Stadtrat sind die SP Frauen so gut aufgestellt wie nie zuvor.

Mit Barbara Gysel im Zuger Stadtrat, vier von acht Sitzen in der SP-Kantonsratsfraktion sowie drei von fünf SP-Sitzen im Grossen Gemeinderat der Stadt Zug, sind die SP Frauen so gut wie nie in den Gremien vertreten. Mit Barbara Gysel haben sie zudem die Chance, die erste Stadtpräsidentin für Zug zu stellen. Grund zum Feiern fanden die SP Frauen Kanton Zug und luden am 13. November zum Wahlabschlussapéro.

Für die SP Kanton Zug ist die Bilanz der Wahlen 2022 durchzogen und mit Verlusten verbunden. So hat sie sowohl im Kantonsrat als auch im Grossen Gemeinderat der Stadt Zug im Vergleich zu 2018 je einen Sitz verloren. Aus Sicht der SP Frauen aber gibt es auch Grund zu grosser Freude. Mit Gysel als Stadträtin sowie vier von acht Sitzen in der SP Fraktion des Kantonsrats und drei von fünf im Grossen Gemeinderat der Stadt Zug, sind die SP Frauen so gut wie noch nie in den Gremien vertreten. Zudem hat Barbara Gysel ein sensationelles Ergebnis im ersten Wahlgang für das Stadtpräsidium erzielt und immer noch die Chance, Zugs erste Stadtpräsidentin zu werden.

«Wir haben ein intensives Wahljahr hinter uns. Wir waren ausserordentlich aktiv und sichtbar in der Zuger Bevölkerung. Mit der AHV-Reform und dem Kampf für ein bezahlbares und bedarfsgerechtes Angebot an familien- und schulergänzender Betreuung, stehen wir für wichtige Themen ein, die mobilisiert haben», sagt Virginia Köpfli, Präsidentin der SP Frauen Kanton Zug. Neben den Gratulationen an die gewählten Rätinnen sprach Köpfli auch allen Kandidatinnen, für die es nicht gereicht hat, ein grosses Dankeschön aus. Erstmals trat die SP in allen elf Gemeinden mit Frauen an. Ein Dank geht auch an die Sektionen, die konsequent auf das Zebra-Prinzip und abwechselnd Männer und Frauen auf die Listen gesetzt haben. «Wir freuen uns darauf, Verantwortung zu übernehmen und den Kanton Zug wenigstens eine Spur feministischer zu gestalten», schliesst Präsidentin Köpfli.

Für die SP Frauen Zug: Virginia Köpfli

