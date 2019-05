Planungs- und Baugesetz: So wollen die Parteien auf die Änderungen reagieren Was die Zuger Parteien nach dem deutlichen Ja des Stimmvolks zur Umsetzung des Gesetzes in den Gemeinden sagen. Charly Keiser

Nach dem wuchtigen Ja des Zuger Stimmvolks zu den Änderungen des Planungs- und Baugesetzes (PBG) stellt sich die Frage, wie sich die Partien zur Umsetzung des Gesetzes in den Gemeinden stellen und ob bereits weitere Änderungen ins Auge gefasst werden.

«Das in der ursprünglichen Vorlage ans Parlament vorgesehene Instrument der Gebietsverdichtung war aus unserer Sicht sehr begrüssenswert», antwortet Nicole Zweifel (Zug) für die GLP. Es könnte mittels eines Vorstosses aus dem Parlament zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgenommen werden. Zum jetzigen Zeitpunkt brauche es in Sachen Mehrwertabgabe jedoch keine weiteren Gesetzesänderungen. «Wir sind sicherlich für eine Aufnahme einer Mehrwertabgabe bei Auf- und Umzonungen in den kommunalen Bau- und Zonenordnungen. Je nach Situation in den Gemeinden werden wir hier aktiv werden.»

Die Gemeinden würden durch ihre Bauordnungen Mehrwerte schaffen, hätten aber auch allfällige Wertverluste bei Auszonungen zu tragen, sagt SP-Kantonalpräsidentin Barbara Gysel (Zug). «Es ist sachlich nicht gerechtfertigt, wenn Einnahmen aus der Abschöpfung des Profits mit dem Kanton geteilt, allfällige Entschädigungen aber wieder von den Gemeinden allein getragen werden müssen.» Auch gebe es keinen sachlichen Grund, mögliche Mehrwertabschöpfung bei der Erhöhung der Ausnutzung innerhalb der bestehenden Bauzonen durch Verdichtung zu beschränken.

Ortsplanungen abwarten

SVP-Kantonalpräsident Thomas Aeschi (Baar) sieht kein Bedarf für Änderungen: «Zuerst sollen nun die Ortplanungsrevisionen und Anpassungen der Gemeinden abgewartet werden», sagt er und betont: «Die SVP wird gemeindliche Vorlagen dort bekämpfen, wo sie weit über die kantonalen Mindestvorgaben hinausgehen.» Die SVP nehme zur Kenntnis, dass die Zuger Stimmbevölkerung auch dort eine Mehrwertabgabe zu Lasten der Eigentümerschaften erheben wolle, wo es das übergeordnete Recht nicht vorschreibe. Die Einführung dieser neuen Steuer bedauere die SVP.

Sie sehe momentan keinen Bedarf, das soeben revidierte PBG wieder zu ändern, sagt CVP-Kantonalpräsidentin Laura Dittli (Oberägeri). «Die Ortsplanungsrevisionen in den Gemeinden sollen auf dieser Grundlage zeitnah durchgeführt werden.» Primär seien die Gemeinderäte aufgefordert, aufgrund der jeweiligen örtlichen Gegebenheiten zu überprüfen, wie stark sie die Mehrwertabgabe ausschöpfen wollten. «Die CVP unterstützt das Instrument der Mehrwertabgabe auch bei Um- und Aufzonungen. Vor allem in Gemeinden mit Verdichtungsgebieten ist es ein sehr sinnvolles Instrument, weil damit Begleitmassnahmen wie zum Beispiel die Infrastruktur finanziert werden können.» Je grösser das Verdichtungspotenzial sei, desto eher solle eine Mehrwertabgabe eingeführt werden.

«Wir freuen uns, dass das PBG so deutlich angenommen worden ist und ein grosser Teil der FDP-Anliegen eingeflossen sind», sagt FDP-Kantonalpräsidentin Carina Brüngger (Steinhausen). «So wird die Rechtssicherheit in Sachen Eigentum bestätigt.» Die FDP warte ebenfalls die Ortsplanungsrevisionen ab, bei denen die Ortpartien eingebunden seien. «Die Umsetzung ist in der Autonomie der Gemeinden und unsere dortigen Vertreter werden sich entsprechend einbringen.»