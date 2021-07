Leserbrief Solidarität und Gehorsam Gedanken zum Thema Solidarität

Solidarität – ein hehres Gut, auch eine Tugend, wenn im rechten Sinne vorgelebt. Die Meinungsmacher aber haben den Begriff in den verwirrlichen Coronazeiten ausgehöhlt und ganz nach ihrem Geschmack neu geprägt. Ich rede von der Solidaritätskeule, wie sie gegenwärtig über die Andersdenkenden, Impfverweigerer, Bürgerrechtler geschwungen wird. Solidarität wird heute nämlich moralisierend gerne gleich gesetzt mit Gehorsam. Wer einfach tut, was man tut, sich unhinterfragt der Mehrheit anschliesst, mag es, im Gleichschritt zu gehen, was ich in keiner Art und Weise anprangere. Es ist seine Entscheidung, die ich selbstverständlich respektiere. Nur: Mit Solidarität hat das herzlich wenig zu tun. Eigentlich gar nichts.

Daniel Wirz, Zug