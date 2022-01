LESERBRIEF Soll es keine neuen Medikamente mehr geben? Zur eidgenössischen Abstimmung über die Tier- und Menschenversuchsinitiative vom 13. Februar

Ob die Corona-Impfgegner ein Ja einlegen? Gemäss Initiativtext, und damit in der Bundesverfassung, wird festgelegt, dass keine Medikamente mehr entwickelt oder in die Schweiz eingeführt werden dürfen, bei denen Tier- oder Menschenversuche gemacht wurden. Es gibt aber weder aktuell noch in der Zukunft ein Medikament, welches je für die generelle Anwendung zugelassen wird, ehe dieses vorher an einer bestimmten Anzahl Leute getestet, sprich an Menschen versucht wurde.

Wollen wir Medikamente, die im Labor entwickelt wurden, ohne einen einzigen Test am Menschen allen Leuten verabreichen? Also genau das, was die Impfgegner uns weismachen wollen. Die Impfung wurde zu wenig getestet, die Folgen sind noch weitgehend unbekannt. Wo sollen die Medikamente herkommen, wenn jeglicher Import verboten wird, wenn auch nur ein einziger Mensch oder ein Tier dies vorher erhalten hat, um zu prüfen, ob es wirkt und keine unerhofften Nebenwirkungen hat? Wir müssen Mensch und Tier vor Qualen schützen, dazu gibt es Vorschriften, wie Versuchstiere gehalten werden. Die Erforschung und die Anwendung neuer Medikamente geht aber nur, wenn auch getestet wird, was es letztendlich auslöst.

Wer will schon eine Massenabgabe eines Medikamentes, das vorher nicht ein einziger Mensch oder ein Tier als Versuchskaninchen eingenommen hat? Zudem wird Swissmedic kein Medikament zulassen, für welches nicht belegt ist, dass klinische Versuche am Menschen durchgeführt worden sind. Soll es keine neuen Medikamente mehr geben in der Schweiz?