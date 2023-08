Video: PilatusToday

Sommernachtsfest Grosses Feuerwerk am Ägerisee: So aufwändig waren die Vorbereitungen Wie jedes Jahr hat es im Ägerital auch dieses Jahr ein Sommernachtsfest gegeben. Feuerwerk-Spezialisten von «Bugano» teigen in diesem Video, wie ein Feuerwerk entsteht und welche Vorbereitungen für die Farbenpracht am Nachthimmel nötig sind.

Sportlerehrung, Ägeri-Award und Sommernachtsfest. Aufgenommen am Samstag den 22.07.2023 beim Seeplatz in Oberägeri. Feuerwerk. (Luzerner Zeitung/Roger Zbinden) Bild: Roger Zbinden (oberägerli, 22. Juli 2023) / Neue Luzerner Zeitung

Das Sommernachtsfest in Ägeri ist sehr beliebt und bekannt für sein Feuerwerk. Dieses wird bereits Monate vor dem Event vorbereitet. Die Bomben für die Show kommen aus Asien und werden den Feuerwerk-Spezialisten in Beromünster organisiert und bearbeitet.

Kritik an Feuerwerk häuft sich

Den grössten Teil der Arbeit sah man beim grossen Feuerwerk am 22. Juli 2023. Auf der anderen Seite wird auch viel am Computer gemacht. «In unserem Programm stellen wir das Feuerwerk schon so zusammen, wie es dann am Himmel aussehen soll», erklärte Daniel Bussman, Geschäftsführer von Bugano in Beromünster, gegenüber «PilatusToday».

Obwohl in den letzten Jahren bezüglich der Umwelt und dem Lärm immer wieder Kritik an Feuerwerken aufkam, hat «Bugano» nach wie vor viele Aufträge. Es sei wichtig, «Feuerwerke in einem gesunden Mass abzufeuern und sich dabei an Zeiten und Tage zu halten sowie Rücksicht auf andere zu nehmen», so der Geschäftsführer.

Bomben werden mitten auf dem See platziert

Nach langer Arbeit im Werk wurde das Feuerwerk am Standort aufgebaut. Ein Lastwagen voller Rohre erreichte Ägeri. Sie wurden auf Flossen montiert. Diese wurden später im Ägerisee fixiert. Die verschiedenen Bomben wurden dann in die verschiedenen Rohre platziert und je an ein Sendegerät angeschlossen.

Als die Sonne untergegangen war und es dunkel war, drückte der OK-Präsident des Festes den Startknopf und das Lichterspiel am Himmel begann.