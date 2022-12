Zentralschweiz «So etwas habe ich in 13 Jahren nie erlebt»: Der Chef der Dargebotenen Hand rechnet mit einem Rekord von 20'000 Anrufen Das Telefon 143 verzeichnet seit Jahren immer mehr Anrufe. Nicht nur Pandemie und Krieg – auch die dunkle Jahreszeit beschäftigt viele.

Wenn die Tage kürzer werden, die Temperaturen sinken und Schnee die Städte überdeckt, freuen sich die einen auf Weihnachten und die Zeit mit Familie und Freunden. Für andere bedeutet die kalte Jahreszeit vor allem eins: Einsamkeit. Wenn Kolleginnen und Kollegen sich über die Weihnachtsvorbereitungen austauschen und die Familienbesuche planen, wird manchen bewusst, dass sie auch diese Weihnacht allein sein werden.

Die Dargebotene Hand unterstützt Menschen in schwierigen Situationen. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 29. Dezember 2020)

Für Menschen mit Sorgen, wie Einsamkeit, ist die Dargebotene Hand unter der Nummer 143 während 24 Stunden an 365 Tagen erreichbar. Seit drei Jahren verzeichnet das Angebot zweistellige Zuwachsraten. Schuld daran sind vor allem die Coronapandemie und der Krieg in der Ukraine.

«Wir werden dieses Jahr sehr wahrscheinlich zum ersten Mal 20'000 Anrufe verzeichnen und das nur in der Zentralschweiz», sagt Klaus Rütschi, Geschäftsführer der Dargebotenen Hand.

«So etwas habe ich in meinen 13 Jahren als Geschäftsführer noch nie erlebt.»

Rund 60 freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedienen die Telefone der Dargebotenen Hand. Vor Corona gab es im Kanton Zug ausserdem die «Kaffi-Talks». «Wir merkten, dass viele Leute einfach nur reden wollen, auch wenn sie keine konkreten Probleme oder Sorgen haben», erklärt Rütschi, der seit über 25 Jahren in Neuheim wohnt. An diesen Treffen seien immer zwischen acht bis 15 Personen gewesen. Daran habe man gemerkt: «Auch im Kanton Zug ist Einsamkeit ein Thema.»

Sorgen in der Vorweihnachtszeit

Der Zuger Klaus Rütschi ist seit 13 Jahren Geschäftsführer der Dargebotenen Hand in der Zentralschweiz. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 17. August 2022)

Während der Wintermonate erhalte die Dargebotene Hand vermehrt Anrufe von Menschen, die sich einsam fühlen. «Vor allem im November, wenn das graue und kalte Wetter einsetzt, haben wir eine grössere Nachfrage», so Rütschi. «Und dann in der Vorweihnachtszeit.»

Am schlimmsten sei es für Leute, welche kein oder ein sehr kleines soziales Umfeld haben, beispielsweise, wenn ihre Mitmenschen Weihnachtsvorbereitungen treffen und sie merken, dass sie selbst nichts haben. «Man weiss, man braucht keine Geschenke kaufen, weil man niemanden zu beschenken hat», erklärt Rütschi. «Und man weiss auch, dass man selbst keine Geschenke erhalten wird.»

Während der Weihnachtszeit gäbe es gar nicht so einen grossen Ansturm, wie man vielleicht meine. «Es gibt schon die ein oder andere Person, die anruft, weil sie allein zu Hause sitzt», erklärt der Geschäftsführer. Aber die Menschen seien an Weihnachten auch sehr sozial: «Viele Familien laden an Weihnachten Leute zu sich ein, wenn sie wissen, dass diese sonst allein wären.»

Wegfall vom Umfeld im neuen Jahr

Dramatischer sei die Lage dann wiederum im Januar. «Es ist schlimm für einsame Menschen, wenn alle von den schönen Weihnachtstagen erzählen und man merkt, man ist wieder allein.» Doch auch für Menschen, die in ein soziales Umfeld eingebettet sind, ist die Weihnachtszeit nicht immer einfach.

«Weihnachten weckt jeweils viele Erwartungen», erklärt Klaus Rütschi. «Eine Mutter erwartet selbst gebastelte Geschenke von den Kindern, der berufstätige Ehemann besinnliche und ruhige Feiertage.» Es gäbe daher auch oft Menschen, die sich mit ihren Sorgen an die Dargebotene Hand wenden, weil Weihnachten nicht ihren Erwartungen entsprach.

Klaus Rütschi selbst wünscht sich, dass auch nach den Weihnachtsfeiertagen mehr auf Menschen im eigenen Umfeld geachtet wird. «Man kann auch nach Weihnachten noch Leute einladen und ihnen so etwas Zeit schenken», meint er.

Unterschiede bei Geschlecht und Alter

Ein Thema, welches sich durch das ganze Jahr hindurchziehe, sei die unterschiedliche Nachfrage seitens Geschlecht und Alter. «Es ist so, dass Frauen generell sensibler sind und eher reden wollen als Männer», erklärt Rütschi. «Mit 70 bis 80 Prozent der Anrufe von Frauen waren wir schon immer eine ‹Frauen-Hotline›.» Männer könnten sich oft erst zu einem Gespräch überwinden, wenn es schon zu spät sei.

Was zudem drastisch sei, sei der Anstieg an jungen Leuten, welche sich mit ihren Sorgen an die Dargebotene Hand wenden. «Wir verzeichnen einen hohen Anstieg an unter 18-Jährigen», erklärt Klaus Rütschi. Anrufe kämen teilweise sogar schon von wesentlich jüngeren. Als Rütschi vor 13 Jahren seine Stelle als Geschäftsführer antrat, seien ein Drittel der Anrufe von über 45-Jährigen gekommen. Diese Nachfrage habe mittlerweile stark abgenommen, man könne sich selbst nicht ganz erklären, wieso.

Abschliessend meint der Geschäftsführer:

«Im Alltag kann jeder etwas die Dargebotene Hand spielen.»

Sei das, sich auf dem Weg in die Arbeit auf ein Gespräch mit der Nachbarin einzulassen oder etwas mehr auf sein Umfeld zu achten, das ganze Jahr durch. Zudem möchte er auf die offenen Weihnachtsfeiern aufmerksam machen, wie sie zum Beispiel die Katholische Kirche Zug anbietet. Ein Weg, damit an Weihnachten niemand allein sein muss.