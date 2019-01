Zugs «Spanier» soll ab Ostern offen sein Im August 2017 ist das Vereinslokal des Centro Español in der Zuger Chollermüli ein Raub der Flammen geworden. Nach einigem Hin und Her fand nun gestern der Spatenstich für den Neubau des Centros statt. Laura Sibold

Architekt Alberto Casco (links), Vereinspräsident Antonio Rodriguez und Stadtrat André Wicki (rechts) beim Spatenstich für das neue Vereinslokal. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 14. Januar 2019)

«Das Centro Español ist ein wichtiger Treffpunkt in der Stadt Zug – sowohl für Spanier als auch für Schweizer», sagte Stadtrat André Wicki gestern im strömenden Regen anlässlich des Spatenstichs für den Neubau. Endlich fahren nun an der Chamerstrasse 169 die Bagger auf, um das im Volksmund «Spanier» genannte Vereinslokal wieder aufzubauen.

Das neue Centro Español wird sich vom alten nicht gross unterscheiden. Abgesehen vom Standort bleiben auch Fläche und Aufbau gleich. Das eingeschossige Vereinslokal wird im Holzbau erstellt und erneut mit Restaurantbereich, Küche, Büro und Lager ausgestattet. «Das Konzept hat sich bewährt und bleibt daher dasselbe: Ein Vereinslokal, das allen offensteht», ergänzte Vereinspräsident Toni Rodriguez.

Haus der Vereine in ferner Zukunft möglich

Bis Ostern soll das neue Centro Español fertig sein, die Eröffnung ist laut Architekt Alberto Casco für den 18. April geplant. Dieselbe Aussage – mit der Eröffnung an Ostern 2018 – hatte Casco schon vor einem Jahr gegenüber unserer Zeitung gemacht. Damals reichte der Hünenberger Architekt ein Konzept mit mehreren Metallcontainern ein, das anfangs auch gut geheissen wurde. Doch der politische Prozess verzögerte sich. Da sich die Kosten für den Wiederaufbau auf 370 000 Franken beliefen, hatte nicht der Stadtrat, sondern der Grosse Gemeinderat der Stadt Zug (GGR) das letzte Wort. Ende August 2018 gab der GGR schliesslich grünes Licht für den Neubau. Die Kosten werden durch die Gebäudeversicherung übernommen.

Zwischen der Stadt Zug und dem spanischen Verein besteht neu neben dem Mietverhältnis auch eine Leistungsvereinbarung. Das neue Holzhaus wird für fünf Jahre fix an den Verein vermietet. Danach läuft das Mietverhältnis zwischen Stadt Zug und spanischem Verein unbefristet weiter, mit einer Kündigungsfrist von lediglich sechs Monaten. Das im Vereinskonzept der Stadtentwicklung angedachte Haus der Vereine könnte somit in ferner Zukunft auf dem Areal an der Chamerstrasse 169 zu stehen kommen. «Wir müssen uns der Frage stellen, ob eine zentrale Einrichtung für mehrere Vereine langfristig Sinn macht», bestätigt Finanzvorsteher André Wicki, der den Wiederaufbau des Centro Español noch als Bauvorsteher aufgegleist hat.

Für die Innenausstattung läuft ein Crowdfunding

Dass ein Neubau überhaupt notwendig wird, ist dem Brand im August 2017 geschuldet. Damals erlitt das Vereinslokal wegen eines Kabelbrandes Totalschaden und musste abgerissen werden. Von November 2017 bis März 2018 hatte sich der Verein Centro Español de Zug beim türkischen Verein im alten Kantonsspital eingemietet. Seither habe man kein fixes Lokal mehr, bedauert Toni Rodriguez. «Es freut uns daher umso mehr, dass die Wiedereröffnung unseres Treffpunktes nun näher rückt.» Im Centro wird mit Juan Ramon Fernandez auch ein neuer Wirt tätig sein. Damit in der Chollermüli aber bald wieder spanische Spezialitäten gekocht werden können, muss der Verein zuerst die entsprechenden Mittel für die Innenausstattung (Küche, Möbel und Bartheke) auftreiben. Seit gestern ist unter www.lokalhelden.ch ein Crowdfunding für das Centro Español aufgeschaltet.