Vereine/Verbände Spannender Einblick in die Welt der Logistik erhalten 44 Teilnehmer der Mitte 60+ Kanton Zug besuchten kürzlich die grossen Hallen der Galliker Transport AG.

Zug Auf Einladung der Mitte 60+ Kanton Zug haben 44 Personen einen Einblick in ein grosses Logistikunternehmen erhalten. Schon bei der Anfahrt nach Altishofen wurde diskutiert, warum dieses Dorf angesichts der vielen Gallikerhallen nicht Galliker City heisse. Sabrina Galliker, Leiterin Transport Car Logistics, präsentierte auf charmante und eloquente Weise die Firmengeschichte der über 100-jährigen Galliker Transport AG. Das international tätige Familienunternehmen beschäftigt an 21 Filialstandorten in 5 Ländern über 3000 Mitarbeitende, bildet 114 Lehrlinge aus und hat einen Fuhrpark mit je rund 1200 Lastwagen sowie Anhängern.

Alle vier Geschäftsbereiche (Car Logistics, Cargo Logistics, Food Logistics und Healthcarelogistics) basieren grundsätzlich auf Transportleistungen, bieten jedoch durch unterschiedliche Lagerungsmöglichkeiten vor Ort ganz entscheidende Mehrwerte an. Was dies konkret heisst, konnten wir beim Rundgang durch die Hallen der Car Logistics eindrücklich nachvollziehen. So transportiert zum Beispiel die Firma Galliker jährlich Tausende von Autos vom Herstellungsort in die Schweiz, erledigt die Zoll- und Zulassungsformalitäten, lagert die Autos bis zum Abruf durch die Autohändler, macht an den Fahrzeugen Schlusstests und Reinigungsarbeiten und bringt die Autonummernrahmen an mit der richtigen Autohändleradresse, sodass das Fahrzeug beim Autohändler direkt in den Schauraum transportiert werden kann. Die Werk- und Lagerhallen sind blitzblank sauber, die Prozessabläufe sind strukturiert und durch modernste IT-Lösungen unterstützt, wie Erich Erni, Leiter Technik / Infrastruktur Galliker Car Logistics, eindrücklich vor Augen führte.

Beim abschliessenden Apéro waren sich alle Teilnehmenden einig, dass sie Einblick in ein höchst innovatives, werteorientiertes sowie in Generationen planendes Familienunternehmen erhalten haben. Sie werden sich noch lange bei Begegnungen mit den bordeauxroten Lastwagen auf der Strasse gerne an diesen Besuch erinnern.