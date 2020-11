Leserbrief Sperrstunde ist nicht zeitgemäss Zur Debatte um die Abschaffung der Sperrstunde

Die Jungen Grünliberalen des Kanton Zugs begrüssen das Bestreben der Jungen CVP sehr, die Sperrstunde abzuschaffen. Die Eingrenzung der Öffnungszeiten von 5 bis 24 Uhr ist nicht mehr zeitgemäss und schränkt die Gastronomie unnötig ein. Natürlich können die Betriebe bereits heute eine Verlängerung beantragen, was jedoch zu einem unnötigen Mehraufwand führt und eine spontane Verlängerung der Öffnungszeit bei besonders regem Betrieb praktisch verunmöglicht. Selbstverständlich sind wir uns der Sorgen der Bevölkerung, insbesondere in Bezug auf Ruhestörungen und Littering, bewusst. Jedoch können diese Probleme mit bereits vorhandenen Instrumenten, beispielsweise dem Littering-Gesetz, zielgerichtet angegangen werden. Des Weiteren führt die Sperrstunde wohl vermehrt dazu, dass sich Leute im Anschluss draussen aufhalten und so eher für mehr Probleme sorgen, als wenn sie sich in einem Lokal befinden würden. In diesem Sinne hoffen wir, dass die Sperrstunde bald Geschichte ist.