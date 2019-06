Strassen-Sperrung wegen Tour de Suisse Die 5. Etappe der Tour de Suisse führt am Mittwoch, 19. Juni, von Münchenstein (BL) nach Einsiedeln (SZ). Davon betroffen ist auch der Kanton Zug.

(rh/pd) Die Tour de Suisse führt anlässlich der 5. Etappe von Münchenstein (BL) nach Einsiedeln (SZ) durch den Kanton Zug. Am Mittwoch, 19. Juni, ab zirka 14.30 bis zirka 16 Uhr, ist deshalb mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen, wie dem Amtsblatt zu entnehmen ist. Betroffen sind die Kantonsstrassen 25 in Hünenberg (Sinserstrasse) und 368 in Hünenberg und Risch (Dräliker-, Holzhäusern-, Hünenberger-, Rischer- und Küssnacherstrasse, temporäre Anhaltung des Verkehrs) sowie die Kantonsstrasse 4 in Risch. Der Abschnitt Chamerstrasse ab Kreisel Autobahnausfahrt Rotkreuz bis Kreisel Holzhäusern wird für den Durchgangsverkehr gesperrt.