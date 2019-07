Spezialisten der Armee bergen Blindgänger aus dem Zugersee Eine Privatperson meldet der Zuger Polizei am Freitagmorgen den Fund eines Blindgängers. Im Anschluss konnten Spezialisten der Armee das drei Kilogramm schwere Geschoss bergen und abtransportieren.

(pd/jb) Spezialisten der Armee hatten am Freitagmorgen ein Relikt des Ersten Weltkrieges aus dem Zugersee zu bergen: ein 3 Kilogramm schwerer und 23 Zentimeter langer Blindgänger. Laut Polizeisprecher handelt es sich dabei um ein «Schrapnellgeschoss», eine Artilleriegranate. Um 9 Uhr meldete eine Privatperson bei der Zuger Polizei den Fund des Gegenstandes in Oberwil nahe Zug. Man gehe davon aus, dass das Geschoss aufgrund der vergangenen stürmischen Tage dahin geschwemmt wurde und es sich daher in unmittelbarer Nähe des Ufers befand.

Dieses Relikt aus dem Ersten Weltkrieg, eine Artilleriegranate, befand sich in unmittelbarer Nähe zum Ufer des Zugersees. (Bild: PD/Zuger Polizei)

Der Fundort wurde im Anschluss auf die Meldung polizeilich abgesperrt, der Gegenstand mit einem Splitterschutztrichter gesichert. Die anschliessend aufgebotenen Spezialisten des Kompetenzzentrums für Kampfmittel- und Minenräumung (Kamir) konnten den Blindgänger fachgerecht bergen und in einem speziellen Behälter abtransportieren. Während des gesamten Einsatzes mussten keine Personen evakuiert werden.