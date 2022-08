Gesundheit Spiel, Sport und Spass mit Insieme Cerebral: So war der Sporttag Die Anlage der Kantonsschule Zug verwandelte sich am vergangenen Samstag in einen Spiel- und Sportplatz der besonderen Art.

Manche Spiele fordern hohe Konzentration und Präzision. Bild: Mathias Blattmann (Zug, 27. September 2022)

Nach sechs Jahren wurde der Sporttag für Menschen mit und ohne Behinderungen zum zweiten Mal durchgeführt. Die damalige Kantischülerin Valentina Jans hat im Rahmen ihrer Maturaarbeit 2016 zusammen mit der Vereinigung Insieme Cerebral Zug den Sporttag für Menschen mit und ohne Behinderung für einen guten Zweck organisiert.

Mike Wicki, Projektleiter Sporttag der Insieme Cerebral Zug, sagte entschlossen in einem Interview, dass der Sporttag für viele ein hervorragender Anlass sei, bei dem Spass und Bewegung im Vordergrund stehen würden.

Alles und alle sind in Bewegung. Geschicklichkeit und Treffsicherheit war gefragt. Bild: Mathias Blattmann (Zug, 27. September 2022)

Das Programm auf dem Areal der Kantonsschule Zug war vielseitig. Es wurden Geschicklichkeit, Konzentration und Ausdauer getestet sowie diverse Workshops angeboten.

Tanz und Musik zur Unterhaltung

Der Morgen brachte mit Musik, Tanz und Zirkus viele Gesichter zum Strahlen. Auch das Mittagessen in der Mensa der Kanti Zug liess die Herzen der Sportlerinnen und Sportler sowie deren Angehörigen höherschlagen. Mit musikalischer Begleitung von Musiker Adriano liessen es sich die Anwesenden bei herrlich duftendem Fleisch von dem Grillstand und Spaghetti-Plausch gut gehen.

Die Kinder mit und ohne Behinderung sowie deren Eltern, Leiterinnen und Leiter tanzten und klatschten fröhlich zu der stimmungsmachenden Musik unter der heissen Mittagssonne.

Die Anwesenden freuten sich über das tolle Sportangebot und die Autogrammstunde mit dem EVZ. Bild: Mathias Blattmann (Zug, 27. September 2022)

Ein aufregendes Highlight des Sporttages auf dem Areal der Kantonsschule Zug war die Autogrammstunde mit dem EVZ. Die anwesenden Sportlerinnen und Sportler konnten sich während einer Stunde mit den Eishockeyprofis unterhalten, Erinnerungsfotos schiessen und Autogramme ergattern.

«Der EVZ hatte seine Reichweite auf Instagram genutzt und Werbung für die Autogrammstunde gemacht. Wir hatten uns mit dieser Werbeaktion erhofft, dass wir auch Leute erreichen, die nichts mit unserem Verein am Hut haben und so einen Einblick in unsere Vereinigung gewinnen können», so Martin Wicki auf die Frage, ob viele Aussenstehende bei dem Event vorbeigeschaut hätten.

Für ein selbstbestimmtes Leben

Barbara Camenzind, Geschäftsstellenleiterin der Insieme Cerebral Zug, hat Wicki zu dem Event ermutigt. «Ich arbeite in meiner Freizeit für die Vereinigung und leite und organisiere Ausflüge an vereinzelten Tagen und Kurse am Abend», erklärte Wicki. «Da mich die Insieme schon seit mindestens 20 Jahren begleitet und ich auf meinem Weg immer viel Freude und Dankbarkeit empfangen durfte, ermutigte mich das, diesen Event zu organisieren», erzählte Martin Wicki weiter.

Die Mützen waren ein begehrtes Autogramm Objekt, auch für Hanna und Franca Hegglin. Bild: Mathias Blattmann (Zug, 27. September 2022)

Bei dem Sporttag, bei welchem die Rangierung den letzten Platz erhielt, gewann der Spass. Der Nachmittag auf dem Areal der Kantonsschule Zug war mit ­Mannschaftssportarten wie Basketball oder Fussball sehr begehrt. Auch ­Tischtennis, Klettern oder Capoeira, eine brasilianische Kampfkunst, stand auf dem Programm.

Die Insieme setzt sich dafür ein, dass Menschen mit geistiger Behinderung die nötige Unterstützung und Betreuung erhalten, die ihnen ein würdiges und selbstbestimmtes Leben ermöglichen. Sie ermöglichen Menschen mit geistiger Behinderung ein quantitativ und qualitativ gutes Bildungs- und Freizeitangebot sowie ein attraktives und informatives Bildungsangebot für Angehörige und Freiwillige.