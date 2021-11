Spiel und Bewegung Cham veröffentlicht neue Broschüre: Aktive Erholung und gemeinsames Spielen für alle Die Einwohnergemeinde Cham verfügt über zahlreiche Spiel- und Bewegungsplätze für ganz unterschiedliche Bedürfnisse. In einer neu erschienenen Broschüre werden diese vorgestellt.

«Spielen, Bewegen und Erleben in der Einwohnergemeinde Cham» lautet der Titel der neu erschienenen Broschüre, die laut Mitteilung der Gemeinde vom Ressort Gartenbau/Friedenhof in Zusammenarbeit mit den Abteilungen Verkehr und Sicherheit sowie Soziales und Gesundheit herausgegeben wurde. Ziel der Broschüre ist es, Orte bekannt zu machen, wo Jung und Alt sich unbeschwert treffen und gemeinsam Spiel- und Bewegungslust ausleben können. «Spielen beschwingt, befreit, bringt uns in andere Welten, sorgt für Optimismus, förderte Kontakte − generationenübergreifend», schreiben Christine Blätter-Müller und Drin Alaj als Mitglieder des Gemeinderates im Vorwort.

Vielfältige Möglichkeiten für alle Generationen

In der Broschüre sind rund 30 öffentliche Plätze aufgelistet, die für spielerische und sportliche Tätigkeiten mehrheitlich ganzjährig frei genutzt werden können. Dazu gehören klassische Spielplätze mit Rutschen, Schaukeln oder Klettergeräten, aber auch Outdoor-Einrichtungen für gezieltes Training der Muskelkraft, für das Erhalten eines stabilen Gleichgewichts oder für das Fahren mit Rollsportgeräten auf den Pumptracks sowie der mobilen Funbox. Ebenso werden Grillstellen aufgezeigt, die nach einem Spaziergang zum Erholen und Verweilen einladen. Alle Örtlichkeiten werden in kurzen Texten beschrieben. Mit einer Übersichtskarte sind die auf dem ganzen Gemeindegebiet verstreuten Plätze leicht auffindbar.

Zusammenarbeit mit Pro Infirmis für hindernisfreien Zugang

Heute nehmen Kinder mit Beeinträchtigung und deren Begleitpersonen selbstverständlich am gesellschaftlichen und sozialen Leben teil. Dies entspricht den Prinzipien der Uno-Behindertenrechts-konvention. Im Freizeitbereich erfordert dies hindernisfrei zugängliche Plätze. Die Gemeinde Cham legt grossen Wert auf Spielplätze, die für alle – mit und ohne Beeinträchtigung – zugänglich sind. Als Beispiel ermöglichen Rampen anstelle von Stufen einen Zugang ohne Hindernisse. Für Personen, die mit Kinderwagen, Rollator oder Rollstuhl unterwegs sind. Rampen erleichtern ebenso dem Werkdienst den Spielplatzunterhalt. Für die neue Broschüre hat die Einwohnergemeinde Cham die Fachstelle Hindernisfreies Bauen von Pro Infirmis mit der Überprüfung aller öffentlichen Spielplätze beauftragt.

Cham_Spielplatzfuehrer_2021.pdf

Gänzlich auf die Bedürfnisse von Kindern mit einer kognitiven Einschränkung oder Mehrfachbehinderung zugeschnitten wurde der sensorische Garten in Hagendorn. Die Anlage ermöglicht besondere Erlebnisse für alle Sinne, unter anderem mit speziellen Spielobjekten, unterschiedlicher Bodenbeschaffenheit oder duftenden Pflanzen. (haz)