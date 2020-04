Zuger Spitäler melden wegen der Coronakrise Kurzarbeit an

(vv) Nicht nur die Auslastung in den Spitälern hat abgenommen. Beide Zuger Spitäler bestätigen auf Nachfrage ausserdem, dass die Notfallabteilung weniger häufig konsultiert werde. «Vor allem Personen mit Beschwerden, die nicht vordergründig lebensbedrohlich sind und auch vom Hausarzt behandelt werden können, kommen weniger häufig in unseren Notfall», weiss Marietta Werder von der Andreas-Klinik in Cham. Das Zuger Kantonsspital verzeichnet ebenfalls einen «markanten» Rückgang von Notfallpatienten. Der Hauptgrund dafür liege wohl darin, dass ein Grossteil der Bevölkerung den Empfehlungen des Bundes Folge leiste und wenn immer möglich zu Hause bliebe, sagt Sonja Metzger. «Wir können nicht ausschliessen, dass Patienten aus Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus das Aufsuchen unseres Notfallzentrums hinauszögern oder sogar vermeiden», gibt Metzger zu. Im Falle eines Herzinfarkts oder eines Schlaganfalls kann das aber schwerwiegende Folgen haben. Es sei deshalb wichtig, bei Beschwerden wie Brustschmerzen, Atemnot, Lähmungen oder allgemeiner Schwäche das Notfallzentrum aufzusuchen oder den Rettungsdienst anzurufen. Das hat auch die schweizerische Gesellschaft für Notfall- und Rettungsmedizin kürzlich so mitgeteilt. Beide Zuger Spitäler haben für Notfälle genügend Kapazität, wie die Medienverantwortlichen betonen.