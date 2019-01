Spitex Kanton Zug unter neuer Geschäftsführung Spitex Kanton Zug hat ein bewegtes Jubiläumsjahr hinter sich. Mit der Wahl von Carina Brüngger als neue Geschäftsführerin ist das Geschäftsleitungsgremium ab Februar 2019 wieder komplett.

Carina Brüngger, Gemeinderätin Steinhausen (FDP), ab 1. Februar 2019 Geschäftsführerin der Spitex Zug sowie neu gewählte Präsidentin der FDP des Kantons Zug. (Bild: Laura Sibold (Steinhausen, 7. Oktober 2018))

Carina Brüngger übernimmt die Geschäftsführung von Spitex Kanton Zug am 1. Februar 2019. Sie ist eine kompetente und dynamische Führungspersönlichkeit mit langjähriger Erfahrung. Sie ist 53jährig, verheiratet und wohnhaft in Steinhausen. Bislang war sie als CFO der Firma Infoniqa in Baar tätig, wie die Spitex Kanton Zug mitteilt. Mit ihrem breiten kaufmännischen Hintergrund und auch durch Erfahrung in karitativen Institutionen ergänzt sie nach Auffassung des Vorstandes die Geschäftsleitung ideal. Weiter ist sie aufgrund ihrer Tätigkeit als Gemeinderätin von Steinhausen im Kanton Zug sehr gut vernetzt.

Zusammen mit Denise Kunz, Leiterin Kernbereiche und Andrea Weber, Leiterin Spezialbereiche wird Carina Brüngger die Geschäftsleitung bilden und sich den Herausforderungen annehmen, welche das Spitex-Umfeld tagtäglich stellt.

Spitex Kanton Zug schaut auf ein bewegtes Jubiläumsjahr 2018 zurück. Geprägt war das Jahr von personellen Veränderungen. Mit dem Eintritt von Carina Brüngger sind nun sämtliche Führungspositionen wieder besetzt. Die Vorstandsmitglieder Andreas Blank und Serge Wilhelm, welche in den letzten Monaten die Spitex Kanton Zug ad interim führten, werden sich nach der Einführung der neuen Geschäftsführerin wieder aus dem operativen Geschäft zurückziehen und sich auf ihre Aufgaben im Vorstand fokussieren.

Die rund 250 Spitex-Mitarbeitenden haben im vergangenen Jahr einmal mehr tagtäglich sehr Wertvolles bei den Spitex-Kundinnen und -Kunden zuhause geleistet. Es wurden zirka 87'000 Stunden pflegerische Leistungen und rund 43'000 Leistungsstunden im Bereich Hauswirtschaft und Betreuung erbracht. Vom Team des Frischmahlzeitendienstes wurden etwa 44'000 Mahlzeiten ausgeliefert. (haz/pd)